80 % weniger als vor einem Jahr, wie geht es mit Bitcoin jetzt weiter?

Was für einen Unterschied ein Jahr macht.

Am 17. Dezember 2017 erschien Bitcoin unwiderstehlich. Bitcoin, die wohl begehrteste Kryptowährung der Welt, war auf dem Weg, zum ersten Mal in der Geschichte einen Kurs von 20.000 US-Dollar pro Token zu erreichen. Die Kryptowährungsinvestoren wussten damals noch nicht, dass es sich nur um ein kurzlebiges Phänomen handeln würde.

Seitdem hat der beliebteste Kryptotoken 80 % seines Wertes oder mehr als 16.000 US-Dollar verloren. Erstaunlicherweise übertrifft Bitcoin jedoch immer noch viele seiner größten Konkurrenten wie Ethereum und Ripple, die seit ihren Allzeithochs rund 90 % verloren haben.

Um zu verstehen, wie die Dinge für Bitcoin so schnell so falsch laufen konnten, müssen wir zuerst ein bisschen zurückblicken und untersuchen, was den kometenhaften Aufstieg Ende letzten Jahres ausgelöst hat.

Wie Bitcoin (kurz) Größe erreichte

Die Rallye in Bitcoin lässt sich mit drei Worten zusammenfassen: Blockchain, Regulierung und Einzelhandel.

Die Investoren waren (und sind wohl auch immer noch) begeistert vom Potenzial der Blockchain. Sie ist das digitale und dezentrale Hauptbuch, das Bitcoin zugrunde liegt und das für die Übertragung von Währungen, in diesem Fall Bitcoin-Token, verantwortlich ist, ohne dass traditionelle Bankennetze benötigt werden. Sie wurde entwickelt, um den Validierungs- und Abwicklungsprozess zu beschleunigen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen.

Es gab auch einen Mangel an Regulierung, der das Interesse der Anleger zu wecken schien. Die meisten Regierungen, die Bitcoin als eine Art libertäres Zahlungsmittel ansahen, hielten sich aus der Regulierung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen heraus, sodass sie sich gut entwickeln konnten.

So wurden Bitcoin und die Kryptolandschaft für fast das gesamte Jahr 2017 allein von den Anlegern dominiert. Die Finanzinstitute der Wall Street hatten wenig Lust, an dezentralen Börsen zu handeln (oder wurden daran gehindert), was bedeutet, dass in erster Linie die Emotionen der Kleinanleger am Steuer waren.

Vier Gründe, warum Bitcoin 2018 seinen Glanz verlor

Mit Ausnahme der ersten Januarwoche waren die Zahlen im gesamten Kryptobereich, angeführt von Bitcoin, über das gesamte Jahr 2018 blutrot. Es scheint vier Hauptfaktoren zu geben, die Bitcoin und seine Kollegen belasten.

Zunächst einmal konnten die Skeptiker der Wall Street endlich ihr Geld einsetzen. Mitte Dezember 2017 begannen die CME Group und Cboe Global Markets mit dem Handel von Bitcoin-Futures-Kontrakten auf ihren jeweiligen Plattformen. Das eröffnete auch den großen Finanzinstituten die Tür zur Teilnahme, und, wie du dir vorstellen kannst, glaubten die meisten dieser Unternehmen nicht, dass der reale Wert hinter Bitcoin auch nur in der Nähe des Preises lag, für den Bitcoin gehandelt wurde.

Ein weiteres Problem ist, dass die Blockchain zwar in Klein- und Pilotversuchen hervorragende Leistungen erbracht hat, aber noch lange keine reale Lösung ist. Unternehmen sind unsicher, ob sie den Wechsel zur Blockchain ohne konkrete Erkenntnisse darüber wagen sollen, ob ihre Geschwindigkeit und ihre Sicherheit tatsächlich einen Fortschritt gegenüber bestehender Software bieten. Doch der einzige Weg, diese Art von Erkenntnissen zu gewinnen, besteht darin, dass Unternehmen der Blockchain eine Chance geben. Das ist eine Zwickmühle, die noch für Jahre bestehen könnte, was bedeutet, dass die Blockchain trotz ihres Pie-in-the-Sky-Potenzials noch Jahre davon entfernt ist, zur weit verbreiteten Technologie zu werden.

Wir erleben auch eine Verschärfung der Regulierung, die bei Anlegern, die Anonymität schätzen, nicht gut ankommt. Es begann Ende Januar, als Südkorea ankündigte, dass es nur Personen mit einem verifizierten Bankkonto erlauben würde, mit ihrem Geld an einer Kryptobörse zu investieren. Das ist bemerkenswert, da der südkoreanische Won die zweithäufigste Währung im globalen Bitcoin-Handel nach dem US-Dollar ist. In jüngster Zeit ist die U.S. SEC Commission (SEC) gegen einige Angebote vorgegangen. Je weniger Anonymität, desto weniger Glanz für Bitcoin.

Dann ist da noch die Sorge um die Sicherheit, die einen irritiert, wenn man bedenkt, dass die Blockchain so konzipiert ist, dass sie sicherer ist als herkömmliche Netzwerke. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 wurden laut einer Analyse von Carbon Black rund 1 Mrd. US-Dollar an Kryptowährungen von Hackern gestohlen. Da Kryptowährungen wie Bitcoin nicht reguliert werden, kann die SEC wenig tun, um die Investoren zu schützen und ihnen zu helfen, ihre Token zurückzugewinnen, wenn sie gestohlen werden.

Wie geht es weiter mit Bitcoin?

Wie wird all das die Zukunft von Bitcoin prägen? Mein Verdacht ist, dass noch mehr Ungemach vor uns liegt.

Die Blockchain war der erste Treiber dieser Gruppe von Token und ihr Erfolg oder Misserfolg wird darüber entscheiden, wie gut Bitcoin und seine Kollegen abschneiden. Obwohl wir eine Handvoll Projekte von Markenunternehmen gesehen haben, die die Fähigkeiten der Blockchain testen wollen, ist der Durchbruch noch weit entfernt. Solange nicht erkennbar ist, dass die Blockchain zu einer Mainstreamtechnologie wird, könnten Token wie Bitcoin Schwierigkeiten haben, einen langfristigen Wachstumstreiber zu finden.

Ein noch größeres Problem ist wohl die Trennung zwischen der Blockchain und Kryptotoken, einschließlich Bitcoin. Markenunternehmen wie Mastercard sind dabei, hybride Netzwerke zu entwickeln, die es ermöglichen könnten, traditionelle Währungen wie den US-Dollar oder den südkoreanischen Won über die Blockchain-Netze zu übertragen. Sollte sich diese Idee als erfolgreich erweisen und durchsetzen, würde sie Kryptotoken überflüssig machen.

Das Entscheidende ist, dass die Blockchain der eigentliche Wert ist, nicht die Token selbst. Doch die Investoren in Token wie Bitcoin erhalten keinerlei Eigentum an der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie.

Das wirft die Frage auf: Welchen realen Wert haben Kryptotoken? Bis wir diese Frage sicher beantworten können, sollte Bitcoin nicht Teil deines Anlageportfolios sein.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 14.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

