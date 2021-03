80-jähriges Bestehen: Yuyu Pharma veröffentlicht seine Unternehmensgeschichte

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Geschichte zu den Herausforderungen und Veränderungen von Yuyu der vergangenen 80 Jahre als Pharmaunternehmen der ersten Generation wird im Storytelling-Format verfasstYuyu Pharma (KRX: 000220, CEO Robert Wonsang Yu) veröffentlichte im Hinblick auf den 80. Jahrestag seiner Gründung am 28. Februar 2021 seine Geschichte mit all den Herausforderungen und Veränderungen in den vergangenen 80 Jahren. Die Geschichte wird im Storytelling-Format erzählt und ist aus einer Reihe an Interviews mit den Menschen aufgebaut, die an der Geschichte des Unternehmens teilhatten.Die 80-jährige Geschichte des Unternehmens wurde auf der Grundlage von Fotos und Videos präsentiert, die einen Einblick in diesen Zeitraum geben, wie beispielsweise Yuyus Produktwerbung in den 1940er und 50er Jahren, Produktanleitungen aus den 1960er Jahren sowie Interviews mit ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern.Sie ist in drei Kapitel aufgeteilt. Kapitel 1 fasst die größten Herausforderungen zusammen, mit denen Yuyu in den einzelnen 20-Jahres-Abschnitten seit seiner Gründung im Jahr 1941 konfrontiert worden ist. Kapitel 2 besteht aus Fragen und Antworten mit dem Vorsitzenden Seungpil Yu und CEO Wonsang Yu, aus Interviews mit neun Mitarbeitern, die mindestens 20 Jahre lang bei Yuyu tätig waren, wie dem Fabrikdirektor, dem Gewerkschaftsvorsitzenden, Einkäufern und dem Hausmeister, und zu guter Letzt beschreiben aktuelle Mitarbeiter von Yuyu Pharma das Unternehmen in einem Satz.Die 80-jährige Geschichte von Yuyu Pharma umfasst 236 Seiten. Sie wird auch im E-Book-PDF-Dateiformat veröffentlicht und auf der Website von Yuyu Pharma verfügbar sein.Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein 1941 gegründetes koreanisches Pharmaunternehmen, das seit 1975 an der koreanischen Börse notiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte, medizinische Geräte und Nahrungsergänzungsmittel. Darüber hinaus engagiert sich Yuyu Pharma in der Entwicklung innovativer Therapeutika in den Bereichen Ophthalmologie, Urologie und Neurologie.PressekontaktSean Yoon, hjyoon@yuyu.co.krFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1448515/Yuyu_History.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1392726/Yuyu_Pharma_Logo.jpgPressekontakt:+82-2-6972-9127Original-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuell