80 Quadratmeter großes Fotokunstwerk von Michael Najjar im OHB-Eventzentrum installiert (FOTO)

Bremen (ots) - Im Veranstaltungszentrum des Raumfahrtkonzerns OHB in der Firmenzentrale in Bremen ist seit kurzem ein einzigartiges Kunstwerk zu sehen: eine 80 Quadratmeter große Mondlandschaft erstreckt sich über die komplette Seitenwand des Veranstaltungssaals "Luna". Zwischen den Mondkratern bewegen sich die zwölf Astronauten, die zwischen 1969 und 1972 als Besatzungen der Apollo-Missionen 11 bis 17 den Mond betreten haben. Mond und Astronauten sind Teil des Fotokunstwerks des Berliner Künstlers Michael Najjar. Das Werk trägt den Titel "Lunar Explorers". Mit der Installation der Fotowand bei OHB verwirklicht Najjar das weltweit erste Projekt dieser Art."Die Fotocollage ist eine Hommage an die erste Mondlandung vor rund 50 Jahren", sagt Najjar. "Ausgerüstet mit speziellen Kameras haben die Apollo-Astronauten Tausende von Fotos gemacht; diese unbearbeiteten Versionen von Original-Scans der NASA sind das Ausgangsmaterial, aus denen das Kunstwerk entstanden ist." Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender und Inhaber von OHB, ist begeistert. "Wir haben im Vorfeld viel darüber gesprochen, wie ein solches Werk in den Raum passen würde, was die beste Möglichkeit wäre. Das Ergebnis hat mich dann jedoch sprachlos gemacht", sagt Fuchs. "Das Kunstwerk von Michael Najjar ist eine einzigartige Hommage an die Pionierjahre der Raumfahrt und verleiht unserer Luna eine Aura, der man sich schwerlich entziehen kann."Die Komposition der Mondlandschaft soll laut Künstler die Leere des unberührten Territoriums verdeutlichen, aber auch die ersten wissenschaftlichen menschlichen Aktivitäten auf einem anderen Himmelskörper. Das Kunstwerk zeigt die zwölf Astronauten, die gemeinsam auf der Mondoberfläche gehen und arbeiten, Experimente durchführen, Gesteinsproben sammeln, mit dem Lunar Rover fahren und Fotos machen.Pressekontakt:Günther HörbstLeiter Unternehmenskommunikation0421/2020-94380171/1931041guenther.hoerbst@ohb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69441/4640928OTS: OHB SEOriginal-Content von: OHB SE, übermittelt durch news aktuell