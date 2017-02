80 Peitschenhiebe für Abendmahlsfeier mit Wein / Iranischen Christen drohen langjährige Haftstrafen

Kelkheim (ots) - Fünf iranische Christen sind nach Informationendes christlichen Hilfswerkes Open Doors derzeit im Iran angeklagt,die nationale Sicherheit gefährdet zu haben. Alle sind ehemaligeMuslime, die durch ihren Glaubenswechsel nach iranischem Recht eineStraftat begangen haben. Sie stehen in Gefahr, zu langjährigenHaftstrafen verurteilt zu werden.Verzögerungstaktik der GerichteEbrahim Firouzi befindet sich bereits seit dem 21. August 2013 imRajai-Shahr-Gefängnis in der Stadt Karaj, nachdem er zuvor wegenchristlicher Aktivitäten angeklagt worden war. In einem erneutenProzess am 5. März 2015 wurde er der "Gefährdung der nationalenSicherheit, Teilnahme an illegalen Treffen sowie Prozessbetrug" fürschuldig befunden. Er hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, dasnach Einschätzung von Open Doors als Strafe für seine Hinwendung zumchristlichen Glauben zu werten ist. Die Berufungsverhandlung war fürden Juli 2016 angesetzt, fand aber bislang nicht statt.Pastor Nadarkhani erneut vor Gericht mit 3 GemeindemitgliedernPastor Youcef Nadarkhani von der "Kirche des Iran" war bereits imSeptember 2010 wegen Abfall vom Islam und Missionstätigkeit zum Todeverurteilt worden. Aufgrund internationaler Proteste wurde die gegenihn verhängte Todesstrafe am 8. September 2012 in eine dreijährigeHaftstrafe umgewandelt. Im Oktober 2016 wurde Pastor Nadarkhanigemeinsam mit drei seiner Gemeindemitglieder - Mohammadreza Omidi,Yasser Mossayebzadeh und Saheb Fadaei - der "Gefährdung dernationalen Sicherheit" angeklagt. Diese Anklage wendet das iranischeRegime zum wiederholten Mal gegen Christen und Kirchenleiter an. DieVerhandlung fand im Dezember 2016 statt, ein Urteil wurde bislangnicht bekanntgegeben. Omidi, Mossayebzadeh und Fadaei wurden darüberhinaus zu 80 Peitschenhieben verurteilt, da sie bei einerAbendmahlsfeier Wein zu sich genommen hatten. Alkoholkonsum istChristen im Iran gestattet, Muslimen jedoch bei Strafe verboten. Daeine Abkehr vom Islam nach dem Koran strikt verboten ist, geltenchristliche Konvertiten im Iran vor dem Gesetz weiterhin als Muslime.Das Ergebnis einer Berufungsanhörung zu dieser Sache vom 9. Februarwurde ebenfalls noch nicht bekanntgegeben.Dringender Aufruf an die Bundesregierung zu intervenierenMarkus Rode, geschäftsführender Vorsitzender des christlichenHilfswerkes Open Doors, bittet die Bundesregierung, aktiv zu werden:"Keiner dieser Christen mit muslimischem Hintergrund hat einVerbrechen begangen. Sie möchten ihre Glaubensüberzeugung leben unddamit ihr Menschenrecht auf Religionsfreiheit wahrnehmen. Deshalbbitten wir die Bundesregierung, ihren Einfluss auf höchster Ebenegeltend zu machen und bei der iranischen Regierung darauf zu drängen,alle Anklagen gegen die fünf genannten Christen umgehendfallenzulassen sowie Ebrahim Firouzi sofort aus der Haft zuentlassen. Das Vorgehen gegen die Christen verstößt gegen dieinternationalen Menschenrechte sowie den Internationalen Pakt überbürgerliche und politische Rechte."Der Iran rangiert auf dem Open Doors Weltverfolgungsindex an 8.Stelle unter den Ländern, in denen Christen wegen ihres Glaubenseinem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind.Für Interviews mit Markus Rode wenden Sie sich bitte an unserPressebüro.Pressekontakt:Open Doors Deutschland e.V.Postfach 1142D-65761 KelkheimT +49 6195 - 67 67 180F +49 6195 - 67 67 181E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell