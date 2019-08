"80 Millionen" auf hoher See: Wird Max Giesinger für Joko in "Das Duell um die Welt" zum Wellenbrecher? (FOTO)

Unterföhring (ots) -Das weltweite Kräftemessen um den einzig wahren Titel desWeltmeisters: Welche Teams treten für Joko Winterscheidt und KlaasHeufer-Umlauf am Samstag, 31. August, live auf ProSieben an, um sichrund um den Erdball zu duellieren? Wer findet für das jeweilsgegnerische Team in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen TeamKlaas" die größten Herausforderungen?Um seinen Weltmeistertitel zu verteidigen, bucht Joko das TeamKlaas nach Nigeria und Südafrika. Dort muss Paul Janke in einemNollywood-Film gegen Killerninjas kämpfen und Tokio Hotel dürfen imexklusivsten Mini-Hotel des Landes einchecken um sich dort wildenRaubtieren zu stellen. Für Team Joko stellt sich Charlotte Roche inRussland der wohl extremsten Herausforderung in der Show-Geschichte...Einer von 80 Millionen inmitten des AtlantiksMax Giesinger wird für Team Joko vom Reisebüro Heufer-Umlauf aufdie Insel Santa Maria nach Portugal geschickt. Dort trifft der Sängerauf ein äußerst schlecht gelauntes "Duell um die Welt"-Team - trotzwunderschöner Inselkulisse. Denn seine Begleiter wissen bereits,welche Aufgabe auf Max Giesinger und sie warten wird. Klaas' Briefklärt auf: "Du musst ein Privatkonzert für den Max-Giesinger-Fanclubhier auf den Azoren spielen!" Doch dieses Konzert findet nichtirgendwo statt, sondern auf einem kleinen Fischkutter mitten im Meer.Bei meterhohem Wellengang soll Giesinger seinen Hit "80 Millionen"von Anfang bis Ende performen. Nur wenn der Titel bis zum letztenSatz beendet wird, erspielt er den Punkt für Joko. Max stellt schnellfest: "Das ist schon ganz schön wackelig! Das sind die abgefahrenstenWellen, die ich so noch nicht erlebt habe. Ich weiß nicht, wie manhier einen normalen Ton rausbringen soll ohne sich vollzureihern?"Wird Max Giesinger sein Konzert mit Hängen und Würgen oder mitEleganz und Anmut beenden können..?Team Joko am 31. August: Charlotte Roche, Max GiesingerTeam Klaas am 31. August: Paul Janke, Tokio Hotel"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - am Samstag,31. August, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn.Hashtag zur Show: #DudWBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell