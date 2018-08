"Mit 80 Jahren um die Welt" - ZDF beauftragt zweite Staffel (FOTO)

Mainz (ots) -Nach dem Erfolg und der großen Aufmerksamkeit für dieReisedokumentation "Mit 80 Jahren um die Welt" beauftragt das ZDF dieProduktion einer zweiten Staffel des Formats.Dr. Oliver Heidemann, Leiter der Hauptredaktion Show im ZDF: "Ausder überaus großen und positiven Resonanz wissen wir, dass dieZuschauer berührt waren von den bewegenden Lebensgeschichten derSenioren, ihrer Begeisterung über die Reise und dem emotionalenEinblick in ihre Lebenswelt. Auch Steven Gätjen konnte neue Seitenzeigen und überzeugte in diesem auch für ihn so besonderen Format.Ich freue mich, dass wir uns erneut auf die Reise machen."In "Mit 80 Jahren um die Welt" unternahmen sechs Senioren,begleitet von Steven Gätjen, die Reise ihres Lebens. Zusammenentdeckten sie fremde Länder und Kulturen - und in jeder Folgeerfüllte sich für jeweils einen von ihnen ein persönlicher Traum. Mitbis zu 1,86 Millionen Zuschauern bei einem Marktanteil von 12,8Prozent war das ZDF mit allen sechs Folgen von "Mit 80 Jahren um dieWelt" in der zeitgleichen Konkurrenz Marktführer. Produziert wird dasFormat von Talpa Germany.https://presseportal.zdf.de/pm/mit-80-jahren-um-die-welt/https://zdf.de/show/mit-80-jahren-um-die-welthttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mitachtzigjahrenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell