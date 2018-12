Unterföhring (ots) -"Wenn man 80 Jahre alt ist, hat man einen langen Weg hinter sich",sagt Fritz Bliesener. "Ich wurde 1938 geboren, meine Kindheit endetemit viereinhalb Jahren, denn der Krieg hatte uns damals mehrfachausgebombt. Musik war schon immer meine Stütze und hat mir in meinemLeben immer sehr viel Kraft gegeben." Jetzt wagt der rüstige Senioraus Schleswig-Holstein als ältester Teilnehmer von "The Voice Senior"den Schritt auf die große Showbühne. Kann er in den "Blind Auditions"einen der Coaches, Yvonne Catterfeld, The BossHoss, Sasha oder MarkForster, mit "O sole mio" begeistern?Ebenfalls in der ersten Folge von "The Voice Senior" in SAT.1:Steffen (64, Schulzendorf/Brandenburg), Janice (76, Lüneburg), Matteo(62, Essen), Gabriele (78, München), Heike (62, Darmstadt-Dieburg ander Bergstraße), Dan (64, München), Giselle (77, Düsseldorf), Thomas(75, München), Nicolasa (66, Elztal/Baden-Württemberg), Walter (75,Freiburg)SAT.1 zeigt vier Folgen von "The Voice Senior" jeweils sonntagsund freitags um 20:15 Uhr am 23., 28., und 30. Dezember sowie dasgroße Finale mit der Live-Entscheidung des TV-Publikums am 4. Januar2019.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell