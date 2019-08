80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg: ARTE zeigt Programmschwerpunkt (FOTO)

Strasbourg (ots) -Vor 80 Jahren, am 1. September 1939, begann der Zweite Weltkrieg,der in sechs Jahren über 60 Millionen Menschen das Leben kostete. InGedenken an den Kriegsausbruch sendet ARTE ab Sonntag, 1. September2019, einen Programmschwerpunkt mit Dokumentarfilmen und einemSpielfilm.Die insgesamt fünf Programme des Schwerpunkts "Vor 80 Jahren:Überfall auf Polen" werden teilweise in Erstausstrahlung am 1., 3.und 4. September auf ARTE gezeigt und sind auch online auf arte.tvabrufbar:Bereits im Polenfeldzug 1939 eröffnete die Wehrmacht einenVernichtungskrieg - auch gegen die Zivilbevölkerung. DieDokumentation "Polen 39. Wie deutsche Soldaten zu Mördern wurden"geht der Frage nach, wie in kürzester Zeit aus ganz gewöhnlichenMännern Kriegsverbrecher werden konnten - und warum einige Wenigesich dem mörderischen Geschehen doch widersetzt haben.- TV-Erstausstrahlung: So, 1. September 2019, 20.15 Uhr- Online: 31. August bis 29. November- phoenix premiere am Sa, 26. Oktober um 21.00 Uhr; phoenix onlinefirst ab So, 1. September um 21.00 Uhr auf www.phoenix.deDer Sommer 1939 war warm und wunderbar. Die Urlauber erholten sichan den Stränden der Seen und Meere Europas. Der 2016 verstorbeneRegisseur und Autor Werner Biermann erzählt die Geschichte diesesletzten friedlichen Sommers im Dokumentarfilm "Sommer '39".- TV-Ausstrahlung: So, 1. September 2019, 21.05 Uhr- Online: 1. September bis 1. OktoberDer sogenannte Sitzkrieg, im Französischen "seltsamer Krieg",bezeichnet eine weitgehend ereignislose Phase zwischen September 1939und Mai 1940. Mit Hilfe von Archivmaterial und Amateuraufnahmen zeigtder Dokumentarfilm "Ein seltsamer Krieg - Frankreich 1939/40", dasses während dieser Zeit zu einem echten "Kriegseintritt" derbetroffenen Länder kam. Gekämpft wurde nicht mit Geschützen, sondernmit Propaganda.- TV-Erstausstrahlung: Di, 3. September 2019, 20.15 Uhr- Online: 27. August 2019 bis 22. August 2021Der Überfall auf Polen markiert nicht nur den Beginn des ZweitenWeltkriegs, sondern auch den einer großangelegten, ethnischenSäuberung. Tausende Juden und Christen wurden aus ihrer Heimatvertrieben, deportiert und getötet. Sie mussten Platz machen für einExperiment des Rassenwahns ("Eine blonde Provinz - Polen und derdeutsche Rassenwahn").- TV-Ausstrahlung: Di, 3. September 2019, 21.50 Uhr- Online: 3. bis 10. SeptemberDer Spielfilm "Jeder stirbt für sich allein" nach demgleichnamigen Roman von Hans Fallada erzählt die Geschichte eineszunächst politisch unauffälligen Handwerkerehepaars, das seineneinzigen Sohn im Krieg verliert. Für die Eheleute bricht eine Weltzusammen und sie beginnen Feldpostkarten mit Parolen gegen dasNazi-Regime zu verteilen.- TV-Ausstrahlung: Mi, 4. September um 20.15 Uhr.- Online: 4. September bis 3. OktoberMehr Infos und Fotos unter https://presse.arte.tvPressekontakt:Gabriele Dasch / gabriele.dasch@arte.tv / Tel: +33 3 90 14 21 56Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell