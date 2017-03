80 % der Heizanlagen in Deutschland verschwenden Energie (mit Infografik) (FOTO)

Berlin (ots) -Jährlich 5,3 Mio Tonnen CO2 vermeidbar / Förderung machthydraulischen Abgleich noch lukrativer / NeuerBundesländer-Vergleich mit InfografikIn 80 Prozent der deutschen Wohngebäude sind die Heizanlagen nichtoptimal eingestellt. Es fehlt ein sogenannter hydraulischer Abgleich.Das geht aus einer Analyse der gemeinnützigen co2online GmbH(http://www.meine-heizung.de) hervor, die Daten von über 60.000Gebäuden ausgewertet hat. Der hydraulische Abgleich stellt sicher,dass die Heizenergie gleichmäßig im Haus verteilt und damit effizientgenutzt wird. Würde die Maßnahme zur Heizungsoptimierungdeutschlandweit konsequent umgesetzt, könnten Jahr für Jahr 5,3Millionen Tonnen CO2 vermieden werden.Der Anteil der optimierten Heizanlagen ist seit der letztenAuswertung vor fünf Jahren um rund fünf Prozentpunkte gestiegen. Esgibt allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnenBundesländern. "Der hydraulische Abgleich ist notwendig, damitHeizanlagen kostengünstig und klimafreundlich laufen. FünfProzentpunkte Verbesserung in fünf Jahren sind da viel zu wenig. Wirverschenken so ein riesiges Potenzial für den Klimaschutz", erklärtTanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online.Nicht nur das Klima, sondern auch Hausbesitzer profitieren von derOptimierung ihrer Heizanlagen: durch geringere Energiekosten undeinen staatlichen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent der Nettokosten.Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus stehen beispielsweiseKosten von 650 Euro (abzüglich 165 Euro Förderung) einer jährlichenErsparnis von 90 Euro gegenüber. Der hydraulische Abgleich rechnetsich also im Schnitt in nur fünf Jahren. Antworten auf diewichtigsten Fragen zum Förderprogramm für den hydraulischen Abgleichund den Austausch ineffizienter Heizungspumpen gibt es aufhttp://www.co2online.de/heizungsoptimierung. Auch nach der Dämmungeines Gebäudes sollte die Heizanlage an die neuen Bedingungenangepasst werden. Sonst wird das Sparpotenzial nicht vollausgeschöpft.Bundesländer-Vergleich: Sachsen bei Heizungsoptimierung vorne,Hamburg hintenIn der Analyse von co2online schneidet Sachsen mit 77 Prozentnicht optimal eingestellter Heizsysteme am besten ab. Hamburg stehtmit 84 Prozent am schlechtesten da. Bei der ersten Auswertung im Jahr2012 belegten die fünf ostdeutschen Bundesländer die vorderen Plätze.Hauptgrund dafür waren die vielen Neubauten und Modernisierungen nachder Wiedervereinigung. Heute sieht das Bild deutlich durchmischteraus: Mit Hessen und Bremen stehen nun zwei westdeutsche Bundesländerauf den Plätzen zwei und drei. Das inzwischen bessere Abschneiden desWestens liegt unter anderem daran, dass im Osten weniger neu gebautund modernisiert wird.Bundesweite Förderprogramme tragen dazu bei, dass flächendeckendHeiztechnik modernisiert und optimiert wird. Es ist zu erwarten, dassdas seit August 2016 bestehende Programm mit dem offiziellen Namen"Förderung der Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen undhydraulischen Abgleich" ebenfalls die Quoten der Heizungsoptimierungin Ost wie West verbessert. Viele Hauseigentümer scheinen dielukrative Fördermöglichkeit jedoch noch nicht zu kennen: Bisher sinderst gut 20.000 Anträge für die Förderung der Heizungsoptimierunggestellt worden. In Anbetracht der rund 17 Millionen nicht optimaleingestellten Heizanlagen in Deutschland ist dies eine geringe Zahl.Über co2onlineDie gemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mitonlinebasierten Informationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecksund Praxistests motiviert co2online Verbraucher, mit aktivemKlimaschutz Geld zu sparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionenauslösen, tragen nachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wirdco2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie einem Netzwerk mit Partnern aus Medien,Wissenschaft und Wirtschaft.Pressekontakt:Stefan Heimannco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: stefan.heimann@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell