800 Jahre Rostock, 170 Jahre Marine, Deutschland trifft auf England und Fußballweltmeisterschaft (FOTO)

Rostock (ots) -Am Tag der Bundeswehr, den 09. Juni 2018 um 19.45 Uhr, gibt es imOstseestadion einen Fußballklassiker. In einem Freundschaftsspielbegegnen sich die Bundeswehr-Nationalmannschaft und die britischeMilitärauswahl, bevor fünf Tage später pünktlich zum 170. Geburtstagder Deutschen Marine die Fußballweltmeisterschaft beginnt.Denn am 14. Juni 1848 - als Rostock noch 630 Jahre jung war -bewilligte die Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche mitüberwältigender Mehrheit sechs Millionen Taler für den Bau einerdeutschen Flotte. Was bis zum 14. Juni 1848 als undenkbar galt, wurdeWirklichkeit: Gewählte Volksvertreter - also das Volk selbst - hattendie erste gesamtdeutsche Marine gegründet!"Dieses Jahr, 170 Jahre später feiern Rostock und die Marine rundeGeburtstage. Das ist für uns Grund genug, um "Danke" zu sagen für dasoffene und freundliche Miteinander. Das möchten wir mit diesemFußballklassiker tun, und laden dazu alle Bürgerinnen und Bürgerherzlich ein", sagte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral AndrasKrause (61).Jedes Jahr begeht die Deutsche Marine diese beispiellose undzugleich zukunftsweisende Geburt der ersten deutschen Bundesflotte.Denn sie unterlag der parlamentarischen Kontrolle. Sie trug dieFarben der bürgerlichen Revolution - die schwarz-rot-goldene Flagge -und sie war als Bündnismarine konzipiert."All diese Parallelen zur Deutschen Marine sind es, die uns heutenoch bewegen, gerade weil wir uns der gesamten deutschenMilitärgeschichte mit ihren Brüchen und Abgründen sehr bewusst sindund uns immer wieder in Erinnerung rufen", begründet VizeadmiralAndreas Krause (61) die Traditionslinie zur Bundesflotte von 1848.Schon 1848 erkannte die große Mehrheit der Parlamentarier diemaritime Dimension der Sicherheit für das bis dato kontinentalgeprägte Deutschland. So überrascht dann auch der Auftrag nicht, dendie Bundesflotte erfüllen sollte: Offensive Verteidigung und derSchutz des Handels über See.Heute wie damals soll die Marine Deutschland verteidigen und fürmaritime Sicherheit sorgen - vor den eigenen Küsten aber auch in weitentfernten Seegebieten. Heute wie damals soll die Marine bündnisfähigsein. Und heute wie damals braucht Deutschland seine Flotte alswirksames maritimes Instrument der Sicherheitspolitik.So wird die Marine auch in der Hanse- und UniversitätsstadtRostock weiter wachsen. Es werden fünf zusätzliche Korvetten inDienst gestellt und in Warnemünde beheimatet. Außerdem entsteht inder Hanse-Kaserne das neue deutsche Führungszentrum Marine, von demaus künftig die Schiffe, Boote, Flugzeuge und Hubschrauber der Marinegeführt werden.Ab 18:30 Uhr beginnt für die Zuschauer der Einlass imOstseestadion. Bis zur Begrüßung durch den Inspekteur der Marine,Vizeadmiral Andreas Krause (61) und dem Oberbürgermeister der StadtRostock, Roland Methling (64), wird das Publikum durch eineTanzgruppe und das Heeresmusikkorps Neubrandenburg unterhalten.Nachdem die Nationalhymnen verklungen sind, erfolgt um 19.45 Uhrder Anpfiff des Spiels. Weil es bei allem sportlichen Wettkampf ebennur ein Spiel ist und weil die Anzahl der britischen Fansvoraussichtlich überschaubar sein wird, laden wir dazu ein, diebritische Nationalhymne mitzusingen - als Zeichen derGastfreundschaft, aber auch, um die Gäste von den britischen Inselnein wenig anzufeuern. Eine feierliche Serenade im Feuerschein rundetden Abend ab. Der Eintritt ist frei.Hintergrundinformationen 170 Jahre Deutsche Marinen1848 - Geburtsstunde der deutschen MarineAm 14. Juni 1848 beschließen die Abgeordneten derNationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche erstmals dieGründung einer gesamtdeutschen Bundesflotte. Ihre Schiffe führen dieschwarz-rot-goldene Flagge der bürgerlichen Revolution. Die Flotteist als Bündnismarine konzipiert und unterliegt der parlamentarischenKontrolle. Dies alles sind Parallelen zur heutigen Deutschen Marine.Größenwahn und verbrecherischer KriegUnter Kaiser Wilhelm II. soll die Kaiserliche Marine helfen,Deutschland zur Weltmacht zu machen. Die schlechte Behandlung derMannschaften führt 1918 zum Matrosenaufstand, der zur Revolutionwird. Ab 1933 wird die Kriegsmarine massiv aufgerüstet und beteiligtsich bis zum Ende des NS-Regimes am verbrecherischen Krieg.Deutsche Marinen im Kalten KriegMit dem Beitritt der Bundesrepublik zur NATO im Mai 1955 beginntder Aufbau der Bundeswehr als Parlamentsarmee und damit derBundesmarine. Die DDR baut seit 1956 eine Armee und somit auch eineMarine, die Volksmarine, auf. Sie ist Armee des Staates und seinerbestimmenden Partei, der SED.Deutsche Marine in der Ära der FriedensdividendeMit der Wiedervereinigung 1990 beginnt die Schrumpfung derDeutschen Marine. Gleichzeitig muss sich die Marine inAuslandseinsätzen bewähren.Die neue Deutsche MarineKrim-Annexion 2014 und Verschärfung von weltweiten Krisen führenin Deutschland zur Trendwende in der Sicherheits- undVerteidigungspolitik niedergelegt im Weißbuch der Bundeswehr. DieLandes- und Bündnisverteidigung ist wieder Maßstab für die DeutscheMarine. Wichtig bleibt die internationale Krisenbewältigung undKonfliktverhütung und die Freiheit der Meere. Damit ist derSchrumpfungsprozess der Marine vorbei, sie muss angesichts des Mehran Aufgaben wieder wachsen.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "800 Jahre Rostock, 170Jahre Marine, Deutschland trifft auf England undFußballweltmeisterschaft" eingeladen. Für die weitere Ausplanung undKoordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Samstag, den 9 Juni 2018. Eintreffen bis spätestens 18.30 Uhr. Einspäterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Ostseestadion, Kopernikusstraße 17, 18057 RostockProgramm:18.30 Uhr Einlass der Zuschauer, Eintreffen Medienvertreteranschl. Taschenkontrolleanschl. Gelegenheit für Fotos, Schnittbilder, O-Töne19.30 Uhr Beginn Programm mit Tanzgruppe und Band ESCO19.35 Uhr Einmarsch Heeresmusikkorps NeubrandenburgAnschl. Einlaufen und Aufstellen der Schiedsrichter undMannschaften19.40 Uhr Begrüßung durch Inspekteur Marine, Vizeadmiral AndreasKrause (61), Oberbürgermeister der Stadt Rostock, Roland Methling(64), und Delegationsleiteranschl. Fotogelegenheit Presseanschl. NationalhymneCa. 19.45 Anpfiff des FreundschaftsspielsCa. 21.30 Uhr Ende des SpielsCa. 21.45 Uhr Feierliche Serenade mit FackelträgerCa. 22.15 Uhr Ende der VeranstaltungAnmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Freitag, den 8. Juni 2018, 11 Uhr beim Presse-und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0)381-802-51509oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51521/ 51522E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell