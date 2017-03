800 Grad Steakinferno bis Low and Slow - Grillfürst stellt Gasgrill Innovation vor (FOTO)

Bad Hersfeld (ots) -Grillfürst führt mit "Ziegler & Brown" eine neue Marke miteinmaligen Grillgeräten auf dem deutschen Markt ein. Die Geräte vomAustralischen Marktführer gibt es exklusiv nur bei Grillfürst. Dieextrem leistungsstarken Keramikbrenner mit Quarzglas-Abdeckungensorgen für ein 800 Grad Inferno und optimale Hitzeverteilung. Direkt,extrem heiß, für die besten Steaks. Indirekt, "Low and Slow", fürjede Art von Grillspezialität. Grillgeräte von Ziegler & Brown sindinnovative Alleskönner.Grillfürst, Deutschlands großer Grillfachhandel, startet mitinnovativen Grillgeräten von Ziegler & Brown in die Grillsaison 2017.Ziegler & Brown ist seit vielen Jahren einer der Marktführer inAustralien. Alleinstellungsmerkmal ist die Verwendung vonpatentierten Hochleistungs-Keramikbrennern mit Abdeckung ausQuarzglas. Das patentierte "Radiant Quarz Technology" (RQT) BrennerSystem gepaart mit einem exklusiven Design ist mehrfachausgezeichnet worden und sucht seinesgleichen im Grillmarkt. Esverbindet die Vorteile einer Gasgrillstation für indirektes undvielseitiges Grillen mit den Möglichkeiten eines "Hochtemperatur 800Grad Steak-Grills".Die Technologie ist einzigartigHerzstück der Ziegler & Brown Grillgeräte sind die patentiertenInfrarotbrenner mit dem RQT® System. Infrarotbrenner sind vonmehreren Anbietern auf dem deutschen Grillmarkt bekannt. Dierevolutionäre Technologie von Ziegler & Brown sorgt für hoheTemperaturen bis 800 Grad, die gewölbte Quarzglas Abdeckungen füreine perfekte Hitzeverteilung und Schutz des Keramikbrenners.Nachteile wie Stichflammen, Thermoschock, Verunreinigung durchherabtropfende Fleischsäfte oder Marinaden und Fettbrand werdenminimiert. Fette und Bratensäfte verdunsten statt zu verbrennen.Eine ausgereifte Technik, mehr als nur bewährt. Eingebettet in einemehrfach mit Designpreisen ausgezeichnete Grillstation entsteht eininnovativer, einmaliger und schicker Grill, den es so nicht noch malauf dem Markt gibt.Effiziente Infrarotstrahlung und KonvektionshitzeEin weiterer Vorteil der Keramikbrenner ist die Erzeugung vonInfrarotstrahlung. Klassische Gasgrills arbeiten in erster Linie mitKonvektion, also mit erhitzter Luft. Warme und zirkulierende Lufttrocknet das Grillgut bei hohen Temperaturen aus. Bei Ziegler & BrownRQT® Brennern wird neben reduzierter Konvektionswärme starkeInfrarotstrahlung erzeugt, die erst beim Auftritt auf das Grillgut inein 800 Grad Temperaturinferno umgesetzt wird. Beim indirektenGrillen kommen die Vorteile der guten und geringen Zirkulation derLuft zum Tragen. Einfach gesagt: "Power under Control". Durch diedoppelwandige Garkammer wird Energie effizient in Temperatur undKonvektion umgesetzt und somit CO2 und Energie eingespart.Grillfürst mit einer DeutschlandpremiereErstmalig stellt Grillfürst die auf dem deutschen Markt neue MarkeZiegler & Brown auf "Deutschlands großer Grillmesse" vom 16. bis 19.März im Rahmen der Trendmesse in Fulda vor. In 2017 sind 3 Modelleverfügbar. Die ersten Modelle werden eine 2-Brenner, eine 4 Brennerund eine 6-Brenner Grillstation sein. Die Preis liegen in einemBereich von 1.290EUR bis 3.290EUR.Informationen über Grillfürst, Deutschlands größtem Fachhandelrund um das Thema Grillen: http://www.grillfuerst.de/Informationen zu Ziegler & Brown unterhttp://www.grillfuerst.de/Ziegler-and-Brown.phpPressekontakt:Kamin und Grill Shop GmbHhttp://www.grillfuerst.deAnsprechpartner: Joachim Weberjweber@grillfuerst.deOriginal-Content von: Kamin und Grill Shop GmbH, übermittelt durch news aktuell