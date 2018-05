Die 7 wichtigsten Grundsätze für Wachstumsinvestoren

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Investoren haben viele verschiedene Strategien zur Verfügung, um Vermögen an der Börse aufzubauen. Einkommensanleger tendieren dazu, vor allem Aktien mit Dividenden zu kaufen. Value-Investoren versuchen, Aktien zu kaufen, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Wachstumsinvestoren hingegen streben den Kauf von Unternehmen an, die das größte Kurspotenzial besitzen, wobei die traditionellen Bewertungskennzahlen, die im Allgemeinen hier teuer erscheinen, in den Hintergrund treten.

Wachstumsinvestitionen sind für viele Investoren sehr attraktiv, da der frühzeitige Kauf der richtigen Unternehmen zu lebensverändernden Renditen führen kann. Unternehmen, die ein enormes Aufwärtspotenzial versprechen, handeln jedoch in der Regel mit hohen Bewertungen. Das erhöht das Risiko, dass sie auf spektakuläre Weise versagen, wenn sie die Erwartungen nicht erfüllen.

Wie können die Investoren also ihre Chancen erhöhen, das nächste Amazon.com (WKN:906866) anstelle des nächsten Fitbit (WKN:A14S7U) zu kaufen? Obwohl es keine einfache Lösung für dieses Rätsel gibt, habe ich festgestellt, dass der Kauf von Unternehmen mit den folgenden Eigenschaften die Erfolgschancen erheblich erhöhen kann:

Eine große und expandierende Marktchance

Ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil

Finanzielle Belastbarkeit

Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Einkünften

Starke Kurssteigerung in der Vergangenheit

Eine großartige Unternehmenskultur

Talentierte Führung

Lass uns diese Prinzipien detailliert betrachten, um zu sehen, warum sie so gut funktionieren.

1. Eine große und expandierende Marktchance

Die größten Wachstumswerte legen seit Jahrzehnten zweistellig zu. Das ist eine fast unmögliche Leistung, es sei denn, das Unternehmen nutzt eine riesige Chance am Markt.

Einige Beispiele für erfolgreiche Wachstumsunternehmen, die nach großen Marktchancen suchen, sind Amazon.com mit dem Ziel, die Welt des Einzelhandels umzukrempeln, und Tesla (WKN:A1CX3T) mit seinem Vorstoß in das Automobilgeschäft. Beide Branchen setzen jedes Jahr Billionen von Dollar um. Vor diesem Hintergrund verfügen beide Unternehmen über massive Möglichkeiten für künftiges Wachstum.

Darüber hinaus ist es Amazon und Tesla gelungen, ihre Marktchancen im Laufe der Zeit zu erweitern. Das haben die beiden Unternehmen erreicht, indem sie Produkte oder Dienstleistungen in neuen und wachsenden Geschäftsbereichen eingeführt haben. Zum Beispiel begann Amazon als Onlinehändler, aber es gibt jetzt auch ein florierendes Webservice-Geschäft. Tesla wurde ursprünglich gegründet, um Produkte für die Automobilindustrie herzustellen, aber das Unternehmen vertreibt heute auch Energiespeichersysteme.

Die Fähigkeit eines Unternehmens, in angrenzende Märkte einzusteigen, wird oft als „Optionalität“ bezeichnet und ist eine wunderbare Eigenschaft für Wachstumsinvestoren, wenn sie eine potenzielle Wachstumsinvestition in Betracht ziehen.

2. Ein dauerhafter Wettbewerbsvorteil

Von Warren Buffett wird allgemein angenommen, dass er der größte Aktieninvestor aller Zeiten ist. Also ist es sinnvoll, seiner Anleitung zu folgen, wie er seine besten Positionen gefunden hat. Eine von Buffetts zentralen Strategien ist der Kauf von Unternehmen mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Einfach ausgedrückt ist dies die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen Konkurrenten über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten und so seine Gewinne zu schützen.

Im Großen und Ganzen gibt es vier Arten von Wettbewerbsvorteilen:

Netzwerkeffekt: Wenn ein neuer Kunde einem Netzwerk beitritt, schafft er zusätzlichen Wert für alle anderen Mitglieder des Netzwerks. Ein klassisches Beispiel ist eBay (WKN:916529). Da immer mehr Käufer dem eBay-Netzwerk beigetreten sind, entstand eine zusätzliche Nachfrage nach Waren. Verkäufer haben sich bei eBay angemeldet, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen und dem Netzwerk noch mehr Waren hinzuzufügen. Das lockte noch mehr Käufer auf die Plattform. Dieser Zyklus wiederholte sich, bis eBay zu einer der ersten Adressen für den Onlinekauf und -verkauf von Waren wurde.

Wenn es zeit- oder kostenintensiv ist, auf ein Konkurrenzprodukt umzusteigen, bleiben die Kunden auch bei Preiserhöhungen treu. Ein gutes Beispiel dafür ist das Consumer Banking. Da alle Gehaltsüberweisungen und Abbuchungen einer Person mit ihrem Girokonto verbunden werden, ist es ein großer Aufwand für sie, zu einer anderen Bank zu wechseln, selbst wenn der Zinssatz, der von der Hausbank gezahlt wird, niedriger ist oder ihre Gebühren höher sind. Diese Tatsache bindet viele Kunden über Jahre hinweg an ihre Bank. Kostengünstige Produktion: Wenn ein Unternehmen einen Technologie-, Größen- oder geografischen Vorteil genießt, der es ihm ermöglicht, einen guten Service zu geringeren Kosten als seine Konkurrenz zu erbringen, kann es einen niedrigeren Preis verlangen und trotzdem gute Renditen erzielen. Wal-Mart ist das klassische Beispiel eines Unternehmens, das seine enorme Kaufkraft und eine hocheffiziente Lieferkette nutzt, um Verbrauchsgüter zu einem viel niedrigeren Preis als die Konkurrenz zu verkaufen.

Wenn ein Unternehmen einen Technologie-, Größen- oder geografischen Vorteil genießt, der es ihm ermöglicht, einen guten Service zu geringeren Kosten als seine Konkurrenz zu erbringen, kann es einen niedrigeren Preis verlangen und trotzdem gute Renditen erzielen. ist das klassische Beispiel eines Unternehmens, das seine enorme Kaufkraft und eine hocheffiziente Lieferkette nutzt, um Verbrauchsgüter zu einem viel niedrigeren Preis als die Konkurrenz zu verkaufen. Immaterielle Vermögenswerte: Das ist eine Kategorie, die Dinge wie Patente, Branding, Geschäftsgeheimnisse und regulatorischen Schutz beinhaltet. Ein großartiges Beispiel dafür ist die Verwendung des starken Markennamens von Tiffany & Co, um die Verbraucher davon zu überzeugen, eine riesige Prämie für ihren Schmuck zu zahlen.

Die besten Wachstumswerte haben mindestens einen Wettbewerbsvorteil, der ihre Gewinne vor der Konkurrenz schützt.

3. Finanzielle Belastbarkeit

Wie Wirtschaft ist von Natur aus unberechenbar, sodass du darauf wetten kannst, dass früher oder später jedes Unternehmen mit harten Zeiten konfrontiert wird. Deshalb ist es sinnvoll, Unternehmen auszusuchen, die ihren zukünftigen Wachstumsbedarf mit intern erwirtschafteten Gewinnen finanzieren können, statt von den Finanzmärkten abhängig zu sein (oder, wie Warren Buffett gerne sagt, von der „Freundlichkeit anderer“).

Deshalb halte ich mich in der Regel von Wachstumsunternehmen fern, die mit Verlust arbeiten, denn sie müssen sich ständig neues Kapital beschaffen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Das kann zu einer hohen Verwässerung führen, die zukünftige Erträge zerstören kann.

Langsam oder nicht wachsende Unternehmen, die auf Übernahmen angewiesen sind, um Wachstum zu erzielen, befinden sich in einer ähnlichen Situation. Der Kauf anderer Unternehmen kann teuer sein und den Erwerber oft dazu zwingen, neue Aktien auszugeben oder Schulden aufzunehmen, um diese Geschäfte zu finanzieren. Auch dies kann zu einer starken Verwässerung oder Schwächung der Bilanz führen.

Diese Unternehmen sind letztlich von einem Faktor abhängig, der außerhalb ihrer Kontrolle liegt – funktionale Kapitalmärkte oder ein hoher Aktienkurs –, und ihr Wachstum kann zum Stillstand kommen, wenn die Wirtschaft in Turbulenzen gerät.

Ein gutes Beispiel ist der Musik-Streaming-Dienst Pandora Media. Obwohl das Unternehmen einen großen Markennamen hat und sein Einkommen über viele Jahre schnell gewachsen ist, verzeichnet es Hunderte Millionen US-Dollar an Verlusten pro Jahr. Das zwingt das Unternehmen, den Aktienwert mit Zweitplatzierungen zu verwässern und die Fremdkapitalmärkte anzupumpen.Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich der Aktienkurs seit vielen Jahren im freien Fall befindet.

Wachstumsunternehmen, die bereits heute profitabel sind und eine saubere Bilanz vorweisen können, haben dagegen weitaus mehr Kontrolle über ihre Zukunft. Davon können die Investoren profitieren, wenn diese Unternehmen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Der Spezial-Halbleiterhersteller Skyworks Solutions hat im Jahr 2016 die Hälfte seines Kurses verloren, nachdem der Smartphone-Markt eine Pause eingelegt hatte. Die schuldenfreie Bilanz und die hohe Rendite von Skyworks ermöglichten es dem Unternehmen jedoch, aus einer Position der Stärke heraus tätig zu werden, als es sein Aktienrückkaufsprogramm aufstockte, weil der Aktienkurs gerade im Keller war.

4. Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Einkünften

Neue Kunden für ein Unternehmen zu gewinnen ist schwierig und teuer. Deshalb ist es für ein Unternehmen viel besser, mit dem Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen an bestehende Kunden Geld zu verdienen, als sich auf einen endlosen Strom neuer Kunden zu verlassen, um das Wachstum voranzutreiben.

Das ist ein wichtiger Grund, warum einst hochfliegende Wachstumsunternehmen wie GoPro und Fitbit sich so schlecht entwickelt haben. Diese Unternehmen verkaufen jeweils elektronische Produkte, die jahrelang halten, was den Bedarf der bestehenden Kunden an einem zweiten Kauf zunichte macht. Müssen Verbraucher wirklich mehrere Sport-Action-Kameras oder Fitness-Tracker besitzen, obwohl sie bereits ein Gerät haben?

Diese einfache Wahrheit hat dazu geführt, dass diese Unternehmen darauf angewiesen waren, einen endlosen Strom neuer Kunden anzuziehen, um das Wachstum von Jahr zu Jahr voranzutreiben. Während das noch möglich war, als diese Unternehmen klein waren, wurde es eine unüberwindliche Herausforderung, sobald ihre ursprüngliche Marktnische gesättigt war.

Vergleichen wir das Geschäftsmodell dieser Unternehmen mit einem wunderbaren Geschäft wie dem von Starbucks. Kaffee wird täglich (und manchmal auch mehrmals täglich) gekauft und konsumiert, sodass ein Verbraucher, sobald er sich für die Marke Starbucks erwärmt, dazu neigt, kontinuierlich beim selben Unternehmen zu kaufen. Diese Tatsache macht es für Starbucks viel einfacher, ein jährliches Wachstum zu erzielen, da es sein Imperium erweitert und neue (Dauer-)Kunden gewinnt.

5. Starke Kurssteigerung in der Vergangenheit

Für die Anleger, die (wie ich) mit dem Satz „buy low, sell high“ aufgewachsen sind, kann dies ein überaus schwieriges Prinzip sein. Denn warum sollte man nach Unternehmen suchen, die bereits gute Leistungen erbracht haben? Ist es nicht eine bessere Strategie, Unternehmen zu kaufen, bei denen es gerade nicht läuft und die deshalb „billig“ sind?

Das ist eine Lektion, die ich viele Male auf die harte Tour lernen musste. Seitdem habe ich meine Meinung geändert und investiere nun hauptsächlich in Unternehmen, die im Markt bereits etabliert sind.

Warum funktioniert dieses Prinzip? Vor allem, weil Gewinner dazu neigen, auch weiterhin Gewinne zu machen. Eine Aktie schlägt in der Regel den Markt, weil ihr Geschäft brummt, und vor allem, weil die Wall Street den Erfolg des Unternehmens mit einem höheren Aktienkurs belohnt.

Wenn ich mir mein persönliches Portfolio ansehe, sehe ich, dass die besten Investitionen, die ich je getätigt habe, Unternehmen waren, die bereits eine enorme Kurssteigerung erfahren hatten. Gleichzeitig hatten einige der schlechtesten Aktien, die ich je gekauft habe, gerade Pech gehabt und ich konnte sie zu einem „billigen“ Preis erwerben. Das Problem ist, dass in vielen Fällen diese „billigen“ Unternehmen weiter zu kämpfen hatten und die Ergebnisse drastisch hinter dem Markt zurückblieben.

Deshalb ziehe ich es jetzt vor, in Wachstumswerte zu investieren, die in der Vergangenheit bereits marktbeherrschende Renditen erwirtschaftet haben, anstatt in solche, die auf dem absteigenden Ast waren.

6. Eine großartige Unternehmenskultur

Alle Wachstumsunternehmen müssen im Laufe der Zeit einen endlosen Strom von talentierten Mitarbeitern einstellen. Der Wettbewerb um Toptalente ist jedoch zu einem Problem geworden, sodass es für ein Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, seine wichtigsten Kräfte über lange Zeiträume zu halten und hochkarätige neue Mitarbeiter zu gewinnen. Deshalb ist eine gute Unternehmenskultur von entscheidender Bedeutung.

Wie können Investoren also beurteilen, ob ein Unternehmen eine gute Kultur hat oder nicht? Zwar gibt es keine ganz einfache Antwort auf diese Frage, aber ich finde, dass das Lesen von Bewertungen auf der Mitarbeiterbewertungsseite Glassdoor.com unglaublich nützlich ist.

Sind die Mitarbeiter mit dem CEO einverstanden? Würden sie ihren Freunden empfehlen, dort zu arbeiten? Geben sie der Unternehmenskultur gute Noten? Das sind alles Fragen, die sich mit wenigen Minuten Recherche leicht beantworten lassen.

7. Talentierte Führung

Die letzte Sache, auf die ich bei einer großen Wachstumsaktie achte, ist ein CEO, der sich der Mission des Unternehmens verpflichtet fühlt und einen hohen Anreiz hat, das Geschäft zum Erfolg zu führen. Oftmals sind diese Führungskräfte auch Gründer oder Mitbegründer des Unternehmens und selbst stark vom Erfolg des Unternehmens abhängig. Jüngste Beispiele für gründergeführte Unternehmen, die den Aktionären enorme Gewinne brachten, sind Jeff Bezos bei Amazon.com, Reed Hastings bei Netflix und Mark Zuckerberg bei Facebook.

Wie kommen wir Anleger an solche Informationen? Ein paar Internetrecherchen über den aktuellen CEO (oder Gründer, falls er oder sie noch involviert ist) können das schnell klären. Wo sind sie zur Schule gegangen? Haben sie Interviews gegeben? Wie lange sind sie schon in dem Unternehmen? Klingt es während ihres vierteljährlichen Gesprächs mit den Investoren oder bei Präsentationen, als hätten sie eine Leidenschaft für das Geschäft? Die Beantwortung dieser Fragen kann dir ein Gefühl dafür geben, ob sie der oder die Richtige für den Job sind.

Was die Anreize angeht, schaue ich mir immer den Insiderbesitz an, um zu sehen, ob sie mit Leidenschaft dabei sind. Dies bedeutet, dass sie eine Menge Aktien persönlich besitzen und nicht nur im Unternehmen arbeiten, um ein festes Gehalt zu verdienen.

Hat das Führungsteam einen hohen Anteil am Unternehmen? Oder verkaufen sie Aktien so schnell, wie sie sie bekommen? Diese Informationen können leicht gefunden werden, indem man die SEC-Dateien durchforstet (insbesondere solltest du nach der neuesten DEF-14A-Anmeldung sowie den aktuellen „Form 4“ suchen).

Foolisches Fazit

Selbst wenn du ein Wachstumsunternehmen findest, das in all diesen Kategorien gut abschneidet, ist der Erfolg noch nicht garantiert. Jedoch hat mir diese Liste geholfen, den Markt einige Jahre lang zu schlagen, und ich glaube, dass das eine gute Grundlage dafür ist, ein besserer Investor zu werden.

