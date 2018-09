7 und 10 sind die wichtigsten Zahlen für alle Aktionäre

Wenn mich jemand fragt, wie er am besten über die Renditen von Aktien nachdenken sollte, sage ich immer, dass er sich die Zahlen 7 und 10 merken sollte. In meinen Augen ist das eigentlich alles, was man braucht. Dafür gibt es zwei Gründe.

In der Spanne zwischen 7 und 10 % liegen die historisch typischen Aktienmarktrenditen über lange Zeiträume. Egal, ob man den DAX, Dow Jones oder S&P 500 betrachtet, liegt die langfristige Rendite meistens irgendwo dazwischen. Wer intelligent und diszipliniert in Einzelaktien investiert, kann durchaus noch mehr rausholen, aber man sollte sich stets bewusst sein, dass typische Aktienmarktrenditen ungefähr zwischen 7 und 10 % liegen, und man dementsprechend von den Einzelaktien im Depot bessere Renditen erwarten sollte.

Die Zahlen 7 und 10 sind darüber hinaus noch auf andere Weise hilfreich. Mit ihnen kann man schnell berechnen, wie sich Renditen auf den Vermögenszuwachs auswirken. Mehrjährige Renditerechnungen sind aufgrund des Zinseszinseffekts kaum im Kopf auszurechnen, weshalb eine Abkürzung an dieser Stelle sehr praktisch ist. Die grobe Faustformel ist, dass sich eine Investition bei 7 % jährlicher Rendite nach 10 Jahren verdoppelt und bei 10 % jährlicher Rendite nach 7 Jahren verdoppelt (wie gesagt grob, die Rechnung stimmt nicht exakt).

Wer sich die Zahlen 7 und 10 merkt, weiß also nicht nur, welche Aktienrenditen typisch und realistisch sind, er kann gleichzeitig auch im Kopf ausrechnen, wie schnell sich seine Investition verdoppelt. In meinen Augen sind keine Zahlen nützlicher.

