7 einfache Warren-Buffett-Tipps, die ich befolgen würde, um reich in Pension zu gehen

Der legendäre Investor Warren Buffett hat viel darüber zu sagen, wie Menschen ihre Chancen auf erfolgreiche Investitionen verbessern können. Hier sind sieben seiner einfachen Weisheiten, von denen ich glaube, dass sie mir helfen könnten, reich in Pension zu gehen.

1. Ein paar große Entscheidungen

Viele Menschen verbringen ihr Leben damit, hart zu arbeiten, um reich in Pension gehen zu können. Sie jonglieren mit mehreren Jobs, versuchen es mit Nebenjobs und häufen alle möglichen Investitionen an, in der Hoffnung, einen beträchtlichen Pensionsfonds aufzubauen. Aber manchmal kann zu viel Aktivität den Ergebnissen beim Investieren eher schaden als nützen.

Warren Buffett plädiert dafür, nur sehr wenige Investitionen zu tätigen. Das heißt aber nicht, dass er den Leuten rät, nichts zu tun. Er verbringt jeden Tag viele Stunden mit Lesen und beobachtet die wirtschaftliche Lage genau. Aber wenn es darum geht, Maßnahmen zu ergreifen, ist für Buffett weniger mehr. Er legt nahe, sich vorzustellen, man hätte eine Lochkarte mit zwanzig Feldern darauf. Jedes Mal, wenn sie eine Aktie handeln, können sie sich vorstellen, eines der Löcher zu stanzen. Sie haben nur eine solche Karte für ihr ganzes Leben.

Der Vorteil dieses mentalen Modells, so Buffett, besteht darin, dass die Anleger anständige Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, auslassen. Stattdessen werden sie auf spektakuläre Gelegenheiten warten – und dann im großen Stil einsteigen. Buffett warnt vor dem, was er als Dilettantismus bezeichnet: „Die großen Chancen im Leben müssen ergriffen werden. Wir tun nicht sehr viele Dinge, aber wenn sich uns die Chance bietet, etwas Richtiges und Großes zu tun, müssen wir es tun. Und selbst wenn wir es in kleiner Größe tun, ist das ein genauso großer Fehler, wie wenn wir es gar nicht tun“.

2. Der Kompetenzkreis

In Stephen Coveys einflussreichem Buch The Seven Habits of Highly Effective People (Die sieben Wege zur Effektivität) wird der Unterschied zwischen dem „Circle of Concern“ und dem „Circle of Competence“ einer Person hervorgehoben. Buffett wendet diese Unterscheidung genau an und achtet stets darauf, innerhalb seines Kompetenzkreises zu bleiben.

Buffett hat bestimmte Branchen identifiziert – Versicherungen, Bankgeschäfte, Konsumgüter und Baumaterialien sind Beispiele dafür -, in denen er sich bei seinen Entscheidungen über den Kauf von Aktien wohl fühlt. Wenn ihm Aktien in einer Branche angeboten werden, die er nicht versteht, egal wie attraktiv sie auch sein mag, schlägt Buffett nicht zu.

Das bedeutet, dass er sich einige großartige Gelegenheiten entgehen lässt. Aber er verpasst auch Investitionen in etwas, das er nicht versteht, was oft eine kostspielige Erfahrung sein kann. Es kann langweilig erscheinen, sich beim Investieren auf dieselben wenigen Geschäftsbereiche oder Arten von Unternehmen zu beschränken. Aber Buffett verzichtet gerne auf Aufregendes, um finanzielle Gewinne zu erzielen. Er ist der Meinung, dass er diese eher erhält, wenn er in ein Unternehmen investiert, dessen Aussichten er einschätzen zu können glaubt. Der entscheidende Punkt ist nicht, wie weit oder eng der eigene Kompetenzkreis ist, sondern dass man ihn nicht verlässt.

3. Sicherheitsmarge

Manche Leute profitieren davon, dass sie mit kleinen Beträgen auf die Entwicklung der Aktienkurse reagieren. Ein paar Euro oder Dollar Gewinn können zu Tausenden werden, wenn der Einsatz groß genug ist.

Warren Buffett ist daran nicht interessiert. Erstens ist er ein Investor und kein Spekulant. Er versucht, sich an Unternehmen zu beteiligen, die seiner Meinung nach langfristig überzeugende Geschäftsaussichten haben, und kauft nicht einfach Aktien, um sie in kurzer Zeit zu verkaufen. Zweitens legt Buffett beim Investieren großen Wert auf das Konzept der Sicherheitsspanne. Er kümmert sich nicht allzu sehr darum, Aktien zum absolut bestmöglichen Preis zu kaufen. Stattdessen wartet er – manchmal jahrelang – darauf, dass ein Unternehmen auftaucht, dessen Aussichten ihm so gut gefallen, dass er glaubt, auch bei nicht ganz billigen Aktien kräftig profitieren zu können. Dann investiert er in großem Stil, lehnt sich zurück und lässt die Zeit für sich arbeiten.

4. Warren Buffett über die Einfachheit der Dinge

Warren Buffett ist kein besonders einfacher Mensch. Er hat einen komplexen, neugierigen Verstand und einen großen Erfahrungsschatz. Doch wenn es um seinen Ansatz beim Investieren geht, hält er die Dinge gerne einfach.

Im Jahr 2014 legte Buffett im jährlichen Aktionärsbrief von Berkshire Hathaway seine sechs Kriterien für den Erwerb von Unternehmen dar. Das fünfte Kriterium lautete: „Einfache Unternehmen“.

Buffett mag Einfachheit, weil sie es einfacher macht, etwas zu verstehen. Das ist wichtig, denn nur wenn man etwas verstehen kann, ist man in der Lage, es zu bewerten. Langfristig hängen die Renditen an der Börse davon ab, dass man in der Lage ist, ein Missverhältnis zwischen den wahrscheinlichen künftigen Gewinnen eines Unternehmens und seiner aktuellen Bewertung, abgezinst mit den langfristigen Kapitalkosten, zu erkennen. Wenn Unternehmen ihre Geschäfte auf übermäßig komplexe und nicht leicht verständliche Weise beschreiben, betrachte ich das als Warnhinweis. Wie Buffett bin ich der Meinung, dass es sich lohnt, die Dinge einfach zu halten.

5. Langfristig denken

Für manche Menschen liegt der Ruhestand noch Jahrzehnte in der Zukunft, während er für andere schon viel früher kommt. Aber während seiner gesamten Laufbahn als Investor hat Buffett immer langfristig gedacht. Selbst jetzt, in seinen Neunzigern, vermeidet er es, bei seinen Entscheidungen kurzfristig zu denken.

6. Lesen und lernen

Zwei Dinge nehmen einen Großteil von Warren Buffetts Zeit in Anspruch – aber nur eines davon ist den meisten Anlegern gemein. Das erste ist Schlafen. Das zweite ist Lesen – und zwar sehr viel.

Buffett ist ein eifriger Leser – von Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Geschäftsberichten von Unternehmen und anderen Informationsquellen, die ihm helfen, klug zu investieren. Manchmal empfiehlt er Anlegern Bücher und anderen Lesestoff. Er verbringt Stunden damit, sich über Unternehmen zu informieren, bevor er entscheidet, ob er in sie investiert.

Interessanterweise macht sich Buffett oft nicht die Mühe, die Führungskräfte eines Unternehmens zu treffen, bevor er in ein Unternehmen investiert. Stattdessen besteht ein Großteil seiner Arbeit darin, öffentlich zugängliche Informationen zu lesen, z. B. die Jahresberichte und Quartalsberichte eines Unternehmens. Als Anleger kann ich diesen Ansatz kostenlos verfolgen.

7. So früh wie möglich beginnen

Buffetts Karriere als Investor erstreckt sich fast über ein ganzes Leben. Er kaufte schon als Teenager Aktien, vor vielen Jahrzehnten. Die Macht des Zinseszinseffekts bedeutet, dass erfolgreiche Investitionen im Laufe der Zeit exponentiell lohnender werden können.

Wenn der Ruhestand kurz bevorsteht, kann die Zeit, in der sich künftige Erträge ansparen, kürzer sein als wenn er noch Jahrzehnte in der Zukunft liegt. Aber egal, ob man jung oder alt anfängt, ich denke, die Lektion von Warren Buffett lautet hier: Fang einfach an! Er zeigt, wie wichtig es ist, aktiv zu werden.

Das bedeutet nicht, dass man sofort investieren sollte. Schließlich wartet Buffett gerne jahrelang auf die für ihn richtige Gelegenheit. Aber es bedeutet, dass ein Warren-Buffett-Ansatz, um bis zum Ruhestand reich zu werden, bedeutet, dass man sofort handeln sollte, und zwar heute. Man könnte zum Beispiel den eigenen Kompetenzbereich definieren und damit beginnen, sich über potenzielle Investitionen in diesen Bereichen zu informieren und diese zu bewerten. Das Wichtigste ist, dass man mit dem Ziel, reich in Pension zu gehen, beginnt, auch kleine Schritte in Richtung dieses Ziels zu unternehmen.

Der Artikel 7 einfache Warren-Buffett-Tipps, die ich befolgen würde, um reich in Pension zu gehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Dieser Artikel wurde von Christopher Ruane auf Englisch verfasst und am 13.11.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK besitzt keine der genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Anleger werden.

Motley Fool Deutschland 2021