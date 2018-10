7. bpa-Pflegekongress / Einladung zum Mediengespräch am Montag, den 22. Oktober 2018 um 13 Uhr im comcenter Brühl, Mainzerhofstraße 10, 99084 Erfurt

Erfurt (ots) - Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter derMedien, für uns als Leistungserbringer in der Pflege stehen Themenwie Personalgewinnung, Digitalisierung, das Sofortprogramm Pflege derBundesregierung oder die Reform der Qualitätsprüfung auf der Agenda.Welche Herausforderungen zu bewältigen sind, erörtern wir im Rahmendes 7. bpa-Pflegekongresses mit Unternehmerinnen, Unternehmern undFührungskräften aus ambulanten, stationären und teilstationärenPflegeeinrichtungen sowie Vertretern der Landespolitik. Wir möchtenbisherige Erfahrungen auswerten sowie mögliche Handlungsstrategienund praktische Lösungsansätze für die Zukunft der Pflege vorstellen.Gern stehen wir Ihnen bei einem Mediengespräch für die BeantwortungIhrer Fragen und eine Diskussion zur Verfügung. Wir freuen uns aufIhre Teilnahme!Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über220 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Thomas Engemann, bpa-Landesbeauftragter, Tel.:0361/653 86 88, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell