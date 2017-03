7 % aller Krankenhausbehandlungen sind ambulante Operationen

Wiesbaden (ots) - In deutschen Krankenhäusern wurden im Jahr 2015knapp zwei Millionen ambulante Operationen durchgeführt. Diesentsprach einem Anteil von 7,1 % an allen 27,7 MillionenKrankenhausbehandlungen. Den größten Teil der Krankenhausbehandlungenmachten mit 19,2 Millionen (69,5 %) die vollstationären Behandlungenaus, gefolgt von den vor-, nach- sowie teilstationären mit 6,5Millionen (23,4 %).Im Jahr 2005 mit insgesamt 21,1 Millionen Krankenhausbehandlungenwaren 1,4 Millionen ambulante Operationen durchgeführt worden. DerAnteil ambulanter Operationen am gesamten Behandlungsgeschehen imKrankenhaus hatte vor zehn Jahren bei 6,5 % gelegen.Die Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Ute Bölt,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 07,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell