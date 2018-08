7 Zitate, die einen dazu bringen, seine persönlichen Finanzen zu überdenken

Weitere Suchergebnisse zu "Digital Realty Trust":

Obwohl ich selten rate, eine bestimmte Aktie zu kaufen oder dasselbe wie ein Experte zu machen, bedeutet das nicht, dass es nichts gibt, das du von den besten Köpfen in der Finanzwelt lernen könntest. Ganz im Gegenteil.

In diesem Sinne, hier sind sieben meiner persönlichen Lieblingszitate aller Zeiten, wie du bei deinen eigenen Finanzen anwenden könntest, und die Grundregeln, die in ihnen enthalten sind.

1. „Suchen Sie nicht nach der Nadel im Heuhaufen. Kaufen Sie einfach den Heuhaufen.“

Jack Bogle



Bogle, der Gründer von Vanguard, gilt als Pionier des Indexfonds. Ein Indexfonds ist ähnlich einem Investmentfonds, nur dass er auf die Investmentmanager verzichtet und einfach alle Aktien eines bestimmten Index kauft. Zum Beispiel würde ein S&P500-Indexfonds alle 500 Aktien in diesem Index entsprechend gewichtet kaufen.

Der Gedanke dahinter ist, dass durch die Investition in einen Indexfonds die Performance des Index im Laufe der Zeit garantiert wird, was in den meisten Fällen ziemlich gut war. In der Vergangenheit hat der S&P 500 im Durchschnitt fast 10 % pro Jahr erwirtschaftet, um nur ein Beispiel zu nennen. Im Gegensatz dazu entwickeln sich die meisten aktiv gemanagten Fonds nicht so gut wie ihr Referenzindex.

Um das klarzustellen, wenn du die Zeit, das Wissen und den Wunsch hast, in einzelne Aktien zu investieren, dann tue das einfach. Jedoch stimme ich Bogle (und eigentlich auch Warren Buffett) zu, dass in den meisten Fällen, wo diese drei Komponenten nicht vorhanden sind, passive Indexfonds die beste Wahl für die meisten sind.

2. „Zu viele Leute geben Geld aus, das sie nicht verdient haben, um Dinge zu kaufen, die sie nicht wollen, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen.“

Will Rogers



Dieses ist eins meiner Lieblingszitate, einfach, weil es wie gesunder Menschenverstand klingt, aber die meisten Leute (auch ich) haben genau das schon mal gemacht. Egal ob es um eine Menge Schulden auf den Kreditkarten geht, um mit den letzten Modetrends mitzuhalten oder Kredite, um ein Haus oder ein Auto zu kaufen, es ist wichtig, dieses Zitat im Kopf zu behalten, bevor man das eigene Budget aufstockt, um einen großen Impulskauf unterzubringen.

3. „Die vier teuersten Wörter in der englischen Sprache sind: Diesmal ist es anders.“

Sir John Templeton.



Wenn es einer bestimmten Anlageklasse besonders gut geht, machen mich diese vier Worte immer sehr vorsichtig. Als Ende der 90er Jahre der Dotcom-Boom in Frage gestellt wurde, sagten viele „Experten“: „Diesmal ist es anders“. Als Skeptiker die Immobilienblase Mitte der 2000er Jahre mit der Dotcom-Blase verglichen, sagten Experten noch einmal: „Diesmal ist es anders“. Als sich Bitcoin Ende 2017 der Marke von 20.000 US-Dollar näherte und begann, Anzeichen einer Blase zu zeigen…., du weißt schon, was ich meine.

4. „Es geht nicht darum, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel Geld du behältst, wie hart es für dich arbeitet und für wie viele Generationen du es behältst.“

– Robert Kiyosaki



Eine der besten Lektionen, die ich je von einem meiner College-Professoren gelernt habe, ist, dass man reich ist, wenn man 50.000 US-Dollar pro Jahr verdient und 45.000 US-Dollar ausgibt. Andererseits, wenn man 250.000 US-Dollar pro Jahr verdient und 300.000 US-Dollar ausgibt, ist man arm.

Der Punkt ist, dass es nicht wirklich wichtig ist, wie viel Geld du verdienst, wenn deine Ausgaben außer Kontrolle geraten sind.

Dabei spielt es keine Rolle, wie viel du sparst, sondern was du mit dem gesparten Geld machst. Denke daran, dass 1.000 US-Dollar, die 1965 gespart und in bar gehalten wurden, dank der Inflation bis Anfang 2018 mehr als 87 % der Kaufkraft verloren hätten. Inzwischen wäre der gleiche Betrag in den S&P 500 investiert auf mehr als 155.000 US-Dollar angewachsen.

5. „Ich werde Ihnen sagen, wie Sie reich werden. Schließen Sie die Türen. Seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind. Seien Sie gierig, wenn andere Angst haben.“

Warren Buffett.



Ich habe ganze Artikel über Warren Buffetts Investitionsweisheiten geschrieben, da das Orakel von Omaha eine Fülle von wertvollen Lektionen geteilt hat. Jedoch ist dieses möglicherweise das Körnchen Weisheit, das ich am meisten in meiner eigenen Investitionsstrategie verwende.

Einfach gesetzt, sagt Buffett, dass, wenn jeder Geld mit Aktien verdient und es scheint, als würde es nur noch aufwärts gehen, man vorsichtig sein sollte. Umgekehrt, wenn die Experten im Fernsehen in Panik geraten und jeder es kaum erwarten kann, seine Aktien zu verkaufen, um weitere Verluste zu vermeiden, ist es an der Zeit zu kaufen.

Um das klarzustellen, dieses Zitat gilt nicht nur, wenn der gesamte Markt gierig oder ängstlich ist. Als ein persönliches Beispiel, ein Immobilien-Investmentfonds für Rechenzentren gab einige beunruhigende Ergebnisse bekannt, sodass die Anleger Angst vor allen Rechenzentrum-REITs bekommen hatten, was die Kurse nach unten getrieben hat. Inmitten des Verkaufsrausches beschloss ich, weitere Aktien des Digital Realty Trust (WKN:A0DLFT), einer meiner Lieblingsaktien, zu erwerben. Seit ich sie Anfang des Jahres gekauft habe, sind sie seitdem um mehr als 20 % gestiegen.

6. „Reichtum besteht nicht darin, große Besitztümer zu haben, sondern darin, wenige Wünsche zu haben.“

Epictetus



Dies geht Hand in Hand mit dem bereits erwähnten Zitat von Kiyosaki. Es geht nicht darum, wie viel du verdienst, sondern darum, dass du bequem mit deinen Mitteln leben kannst. Wenn du mit dem zufrieden bist, was du hast, bist du reich. Andererseits, wenn du einen Haufen „Zeug“ willst, das du dir nicht leisten kannst, bist du arm. Unabhängig vom Einkommen.

7. „Lieber ohne Abendessen ins Bett zu gehen, als sich zu verschulden.“

Benjamin Franklin



Ben Franklin war dafür bekannt, gegen Schulden zu sein. Obwohl die meisten Amerikaner sich nicht um das Abendessen sorgen müssen, ist es besser, einige unserer Wünsche fallen zu lassen, als massive Schulden aufzubauen, um sie zu finanzieren.

Es gibt einige gemeinsame Themen bei diesen Zitaten. Im Rahmen seiner Möglichkeiten zu leben und einfach mit gesundem Menschenverstand zu investieren sind zwei der wichtigsten Themen und vielleicht die wertvollsten Lektionen, die du lernen je über Geld lernen wirst.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel, CFP® auf Englisch verfasst und am 19.08.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.