7 Tipps rund um die Reiseversicherungen: Damit die Traumreise nicht zum Albtraum wird / Auslandskrankenversicherung, Reiserücktritt, Reiseabbruch, Gepäckversicherung - wer braucht was? (FOTO)

München (ots) -Die Sommerreise-Saison steht kurz vor der Tür, dennoch kann bisReiseantritt noch richtig viel passieren - der Freizeit-Kick endetmit einem Bänderriss oder der Blinddarm meldet sich mit einerschlimmen Entzündung - und schon sind die Urlaubsträume geplatzt. Dierichtige Reiseversicherung hilft, zumindest den finanziellen Schadenzu begrenzen - auch, wenn während der Reise etwas passiert. FolgendeReiseversicherungen können sinnvoll sein:Die Auslandskrankenversicherung ist die wichtigsteReiseversicherung, denn die gesetzlichen Krankenkassen übernehmenselbst innerhalb der EU nicht alle Kosten. Der Krankenrücktransportsollte auf jeden Fall mit dabei sein. Die Reiserücktrittsversicherungist bei einer teureren Reise oder auch mehreren kürzeren Urlaubensinnvoll. Denn wer eine gebuchte Reise absagt, muss bei vielenVeranstaltern Stornokosten zahlen. Sagt der Kunde erst kurz vorReiseantritt ab, können die Stornokosten bis zu 100 Prozent desReisepreises betragen. Die Reiseabbruchversicherung ist zu vielenReiserücktrittversicherungen als Zusatzpaket erhältlich und springtein, wenn der Reisende am Urlaubsort z.B. erkrankt und deshalb denUrlaub vorzeitig abbrechen muss. Die Reisegepäckversicherung lohntsich bei hochwertigerem Gepäck. Es sollte auch zu spät ausgeliefertesGepäck mitversichert sein, damit die Kosten für z.B. Ersatz-Kleidunggedeckt sind.Vor dem Abschluss sollte man noch einiges beachten. Die 7wichtigsten Tipps rund um die Reiseversicherungen:Jahresverträge oder Verträge für eine einzelne Reise: Mit einerJahresversicherung sind alle Reisen pro Jahr versichert - auch derspontane Kurztrip ins benachbarte Ausland. Verreist man mehrmals imJahr, ist ein Jahresvertrag oft praktischer und günstiger als jedeReise separat zu versichern. Beim Abschluss eines Jahresvertrages mitVerlängerung sollte auf die Kündigungsfrist geachtet werden, diemeist einen Monat vor Vertragsende liegt.Sinnvolles Paket wählen: Man sollte genau prüfen, welches Paketman benötigt, damit man sich hinterher nicht ärgert. EineReise-Haftpflicht- oder eine Reise-Unfallversicherung sind nur inwenigen Fällen hilfreich, der Auslandskrankenschutz hingegen istelementar.Reiseabbruch mitversichern: Bei einer Reiserücktrittsversicherungsollte im Paket eine Reiseabbruchversicherung mit dabei sein. DieReiserücktrittsversicherung gilt nur bis zum Reiseantritt, dieReiseabbruchversicherung ab Reiseantritt, zum Beispiel beimEinchecken am Flughafen.Tarife mit Selbstbeteiligung: Im Preis unterscheiden sich dieVersicherungen stark, weil es Tarife mit und ohne Selbstbeteiligunggibt. Die Höhe der Reisesumme und die individuellen Wünsche solltenbei der Entscheidung für den passenden Tarif beachtet werden.Die Klausel "unerwartet schwere Erkrankung" in derReiseversicherung landet häufig vor Gericht. Aus diesem Grund solltengerade Menschen, die eine schwere Vorerkrankung oder chronischeBeschwerden haben, Reisepläne vorab immer mit dem behandelnden Arztabsprechen. Schwer sind Erkrankungen nur dann, wenn der Arzt eineReiseuntauglichkeit bescheinigt oder wenn Beschwerden den Patientenso stark beeinträchtigen, dass eine Reise unzumutbar wäre. DieErkrankung muss jedoch nicht nur schwer, sondern auch unerwartetsein. Ein erstmals auftretender Herzinfarkt wäre zum Beispiel einsolcher Fall. Detaillierte Informationen dazu gibt es unterhttp://ots.de/vDM0mvStornierung und Information: Wenn der Versicherungsfall eintritt,muss umgehend beim Reiseveranstalter storniert werden. Danach mussdie ausgefüllte Schadenmeldung mit allen Unterlagen beim Versicherereingereicht werden. Gleiches gilt für die Reiseabbruchversicherung.Die Versicherung hilft: Wer während der Urlaubsreise erkrankt odereinen Unfall hat, sollte sich umgehend bei seiner Versicherungmelden. Der Hotel-Concierge ist hier meist nicht die beste Wahl.Durch die Versicherung wird nicht nur die passende, seriöse ärztlicheBetreuung organisiert, sondern auch bei sprachlichen Problemengeholfen und im schlimmsten Fall ein Krankenrücktransportorganisiert.ProduktangeboteUnter anderen empfehlen das Auswärtige Amt und die gesetzlichenKrankenkassen eine Auslandskrankenversicherung abzuschließen. 