In 7 Schritten zum Erfolg - Experte zeigt, wie leicht das Geldsparen sein kann

Bielefeld (ots) -Gerade mit Blick auf die Altersvorsorge ist es sinnvoll, das eigene Geld möglichst langfristig anzulegen. Doch nicht jedermann weiß, wie das funktioniert. Und die Versprechen der Finanzberater mögen gut klingen, sind oft aber haltlos.Vermögensberater David Tappe kennt die Märkte. Er weiß aber auch, dass das Geldsparen relativ simpel funktioniert und bei jeder Person zum Erfolg führen kann. Daneben zeigt er, auf welche drei Tipps es bei der Auswahl einer Geldanlage ankommt.1. Einen bestimmten Betrag sparenAuch kleine Beträge lohnen sich: Wer regelmäßig etwa den 5-Euro-Schein ins Sparschwein steckt, statt ihn auszugeben, kann bereits binnen eines Jahres erhebliche Geldsummen ansammeln.2. Prämien und Gehaltserhöhungen nutzenWeihnachtsgeld und Prämien sollten nicht sofort ausgegeben werden, sondern vollständig in die Altersvorsorge fließen. Auch die ersten Löhne der Gehaltserhöhung werden angelegt.3. Weiterbildungen und NebentätigkeitenWeiterbildungen und Nebentätigkeiten sind eine gute Option für eine Gehaltserhöhung oder einen zusätzlichen Verdienst. Reicht das Geld dann immer noch nicht, darf sogar ein Jobwechsel erwogen werden.4. Einen kleinen Betrag behaltenZehn Prozent des Lohns sollten jeden Monat auf ein eigenes Zweitkonto überwiesen werden, um das Geld dort über viele Jahre hinweg anzusparen.5. Kaufsummen aufrundenBereits beim Einkaufen lässt sich sparen. Dafür wird die eigentliche Kaufsumme großzügig aufgerundet. Die Differenz lässt sich anschließend gut zum Sparen verwenden.6. Den Kauf überlegenViel Geld wird unnütz ausgegeben. Umso klüger ist es, vor jedem Kauf einmal innezuhalten und sich zu fragen, was denn wichtiger ist: Diese Anschaffung - oder das Erreichen des Sparziels?7. Verträge hinterfragenÜber Abonnements geht viel Geld verloren. Wer da nicht den Überblick verlieren will, listet alle Verträge auf - und überprüft einmal im Jahr, was davon behalten werden soll und was gekündigt werden kann.Daneben sollten diese drei Top-Anlagetipps beachtet werden:1. Die Tücken der BrancheHaltlose Versprechen hat wohl jeder Anleger schon einmal gehört. Es fällt schwer, den lukrativen Verheißungen nicht zu folgen. Dennoch muss genügend Disziplin bewahrt werden, um nur wissenschaftlichen Fakten zu folgen.2. Die Rendite erhöhenDer Aktienmarkt gilt als Rendite-Treiber. Hier lässt sich das eigene Vermögen sicher anlegen und besonders breit streuen. Die Risiken der Kurseinbrüche werden damit deutlich gesenkt.3. Langweilig - aber erfolgreichDie einmal erworbene Geldanlage bedarf keines zusätzlichen Handelns. Sie muss nicht hinterfragt oder ausgetauscht werden. Am besten wird sie jahrelang gänzlich in Ruhe gelassen.