7. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN (FOTO)

Berlin (ots) -Am Sonnabend, den 22. September 2018, fliegen über dem TempelhoferFeld wieder Hunderte Drachen in den Himmel. Von 11 bis 20 Uhr steigtzum siebten Mal das Festival der RIESENDRACHEN. Drachenflieger ausganz Europa haben ihr Kommen zugesagt und zeigen ihre bis zu 20 Meterhohen und rund 50 Meter langen Drachen. Erwartet werden rund 50.000kleine und große Besucher, die auch ihre eigenen Drachen mitbringenund steigen lassen dürfen. Der Eintritt ist frei.Elvis fliegt mit Superman und einem OctopusEin 47 Meter langer Octopus, ein riesiger Wal, Europas längsteTurbine (45 Meter), diverse andere Tiere, ein 12 Meter langer SuperMario, Batman und Superman - über dem Tempelhofer Feld wird einbuntes Spektakel zu sehen sein. Die Besucher bekommen vieleVorführungen mit Lenk- und Großdrachen oder Ein- und Zweileinern zusehen. Etliche Welt- und Europameister sind am Start und zeigen ihrKönnen. Begleitet wird die Veranstaltung von einemabwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Live-Musik. Für die kleinenBesucher ist u.a. das Zappeltier von "Frank & seine Freunde" dabei.Zum Abschluss wird am Abend ein Feuerwerk gezündet.Das Festival der RIESENDRACHEN ist eine Veranstaltung für dieganze Familie, der Eintritt ist frei. Große und kleine Kinder findenVergnügen beim Drachenbasteln, auf Hüpfburgen, im Riesenlabyrinth ausDrachenstoff und beim Kinderschminken. Außerdem gibt es eineDrachenschule. Eigene Drachen können vor Ort selbst gebastelt,mitgebracht und auch genutzt werden. Die Schirmherrschaft für dasSTADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN hat erneut der RegierendeBürgermeister von Berlin, Michael Müller, übernommen.Veranstalter des Festivals ist die STADT UND LANDWohnbauten-Gesellschaft mbH. Sie lädt nicht nur ihre rund 100.000Mieterinnen und Mieter ein, sondern auch alle Berlinerinnen undBerliner sowie Gäste der Stadt. Für das Festival der RIESENDRACHENwerden erneut rund 200.000 Quadratmeter des Tempelhofer Feldesgenutzt. Das Gelände auf der westlichen Seite des Feldes bietetgenügend Platz für die Akteure, ideale thermische Voraussetzungen undeine gute Verkehrsanbindung mit S-Bahn, U-Bahn und Bus. Den Besuchernwird dringend eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmittelnempfohlen, da vor Ort nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.