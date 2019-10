Erfurt (ots) -Wann: Dienstag, 22. Oktober 2019, 13 UhrWo: Airport Hotel Erfurt, Binderslebener Landstraße 100, 99092ErfurtSeit dem 1. Oktober 2019 gilt auch für Thüringer Pflegeheime einneues System zur Ermittlung der Qualität. Dies betrifft die interneQualitätssicherung in stationären Einrichtungen, die externeÜberprüfung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen und dieQualitätsdarstellung, Stichwort Pflege-TÜV.Die 7. Qualitätskonferenz des bpa Thüringen stellt in diesem JahrKompetenzen und Angebote für Beschäftigte in den mehr als 250stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen in den Mittelpunkt.Neben der Dokumentation und Überprüfung der Pflegequalität geht es umneue Formen der Fortbildung, wie das E-Learning, die gelingendeIntegration ausländischer Fachkräfte und neue Erwartungen einer älterwerdenden Gesellschaft. So stehen die Pflegedienste beispielsweisevor der großen Aufgabe, durch palliative Versorgung ein würdevollesSterben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, wenn diesgewünscht ist.Die Zusammenlegung der Kranken-, Kinderkranken- undAltenpflegeausbildung zur sogenannten Generalistik ab 2020 stellteine weitere Herausforderung hinsichtlich der Gewinnung von Nachwuchsfür die Pflege dar.Expertinnen und Experten aus Thüringen und der ganzen Republikwidmen sich diesen Fragen.Wir bieten interessierten Vertreterinnen und Vertretern der Medienin einem Pressegespräch in der Mittagspause die Möglichkeit, genauernachzuhaken. Selbstverständlich sind Sie auch eingeladen, den ganzenTag zu begleiten.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über250 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Thomas Engemann, bpa-Landesbeauftragter, Tel.:0361/653 86 88, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell