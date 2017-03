7. Philipp Lahm Sommercamp vom 6. bis 12. August: Fortführung des Philipp Lahm Sommercamps für junge Leukämiepatienten im 7. Jahr

München (ots) -- Philipp Lahm: "Es ist eine große Freude zu erleben, wie dieseKinder in der Woche aufblühen und neuen Lebensmut fassen."- José Carreras: "Dass das Philipp Lahm Sommercamp in diesemSommer zum 7. Mal stattfindet, zeigt, wie nachhaltig dasEngagement von Philipp Lahm ist."- Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der JoséCarreras Leukämie-Stiftung: "Das Philipp Lahm Sommercamp fürjunge Leukämiepatienten ist einfach besonders und einmalig."- Die Teilnahme ist dank der Spenden für die José CarrerasLeukämie-Stiftung für alle Kinder kostenfrei. Bewerbungen absofort unter plsc@carreras-stiftung.deEr ist der Weltmeister mit dem großen Herz: Philipp Lahm lädt zum7. Mal in Kooperation mit der José Carreras Leukämie-Stiftung jungeLeukämiepatienten vom 6. bis 12. August 2017 ins Philipp LahmSommercamp nach Oberbayern ein.Unter dem Motto "Entdecke dich und die Welt mit Philipp Lahm"finden Jungen und Mädchen von 9 bis 12 Jahren, die die Leukämieüberwunden haben, spielerisch in der Gemeinschaft den Weg zurück insLeben. Dabei dürfen sie auch ihren Bruder, ihre Schwester, Freundoder Freundin mit als Begleitung ins Camp nehmen.Philipp Lahm: "Es freut mich sehr, dass wir dank des Engagementsder José Carreras Leukämie-Stiftung wieder vielen jungenLeukämiepatienten die Möglichkeit bieten können, nach deranstrengenden und fordernden medizinischen Behandlung eine Woche langim Sommercamp unter Gleichgesinnten abzuschalten und Spaß zu haben.Es ist eine große Freude zu erleben, wie diese Kinder in der Wocheaufblühen und neuen Lebensmut fassen. "José Carreras: "Dass das Philipp Lahm Sommercamp in diesem Sommerzum 7. Mal stattfindet, zeigt, wie nachhaltig das Engagement vonPhilipp Lahm ist. Er ist nicht nur ein großer Fußballer, sondern auchaußerhalb des Platzes als Mensch ein Vorbild."Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Das Philipp Lahm Sommercamp ist einfach besondersund einmalig. Dank des pädagogisch fundierten Konzeptes, derRundum-Versorgung sowie der Betreuung durch speziell geschultesPersonal können die Kinder viel Neues über sich selbst erfahren. Diesfördert spielerisch die eigenen Kompetenzen und stärkt dasSelbstbewusstsein. Die Kinder schöpfen nach ihrer krisenhaftenschweren Situation neuen Lebensmut. Das gilt auch für dieGeschwisterkinder, die durch den krankheitsbedingten Ausnahmezustandin der Familie häufig selbst stark belastet sind."Themenschwerpunkte beim 7. Philipp Lahm Sommercamp sind neben derPersönlichkeitsentwicklung auch abwechslungsreiche Bewegung undausgewogene Ernährung. Pädagogische Fachkräfte und speziellausgebildetes Personal gewährleisten die kompetente Betreuung derKinder rund um die Uhr. Die räumliche Nähe zu klinischen Zentren imRaum Rosenheim, Tegernsee und München ermöglicht im Bedarfsfall diesofortige fachmedizinische Versorgung der Kinder. Die Teilnahme istdank der Spenden für die José Carreras Leukämie-Stiftung für alleKinder kostenfrei. Bewerbungen sind ab sofort unterplsc@carreras-stiftung.de möglich.José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. 1987 erkrankte José Carrerasan Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. undanschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über1.100 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- undBehandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden- Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützungvieler Prominenter mit weit über 100 Millionen Euro Spenden dielangfristig erfolgreichste Benefiz-Gala im deutschen Fernsehen.Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de.Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE15 7008 0000 0319 9666 04BIC: DRESDEFF700Spendenhotline: (+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus demdeutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können dieKosten abweichen)SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Dr. Gabriele Kröner,Geschäftsführender VorstandTel: +49 (89) 27 29 04 - 0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Jos? Carreras Leuk?mie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuell