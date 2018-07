7. Lech Classic Festival vom 31. Juli bis 4. August 2018 - BILD

Lech Zürs am Arlberg (ots) - Das Lech Classic Festival geht inseine bereits siebente Festivalsaison im etablierten Kultursommer derVorarlberger Urlaubsgemeinde Lech am Arlberg und verspricht auch indiesem Jahr: Im abgeschiedenen alpinen Hochgebirge kommt man derHimmelsmacht Musik besonders nah.Zwtl.: U?berirdisch gut: das große Programm fu?r die kleine Bu?hneDas musikalische Spektrum der fu?nf Konzertabende in der NeuenLecher Kirche umfasst neben der "Wiener Klassik" auch die Romantikund Spa?tromantik. Die Konzerte "Russische Seele", "SlawischerAbend", "Franzo?sische Melodien", "unvollendet - vollendet" und"Musikalische Kostbarkeiten" sind spezifischen, aber nicht zu engbegrenzten Themen gewidmet. Organisatorin Marlies Wagner zumProgramm: "Das Publikum darf sich auf ca. 40 verschiedeneProgrammpunkte an fu?nf Konzertabenden freuen. Was macht unsereGalakonzerte so besonders? Wir pra?sentieren u.a. Meisterstu?cke, diein die Konzertsa?le nur selten oder u?berhaupt nicht Eingang finden.Ha?ufig sind sie schlicht zu kurz und passen daher schwer in dasu?bliche Konzertschema Ouvertu?re-Solistenkonzert- Symphonie. Auf derBu?hne der Neuen Lecher Kirche kommt diese Programmauswahl jedochperfekt zur Geltung." Voraussetzung dafu?r, dass große Kompositionenauf der kleinen Bu?hne funktionieren, sind vor allem entsprechendeBearbeitungen. Der englische Arrangeur Francis Griffin erstellt jedesJahr exklusiv die beno?tigten, reduzierten Orchesterfassungen. DieKunst besteht darin, den Charakter der Kompositionen trotz derReduktion nicht zu vera?ndern: "Den bearbeiteten Fassungen fehlt keinTon.?", so Marlies Wagner.Zwtl.: Das Besondere auf einen Blick:* Das eigens zusammengesetzte Gala-Orchester und internationalrenommierte Solisten.* Sorgfa?ltig ausgesuchte und exklusiv arrangierte Orchesterwerke* Die fabelhafte Akustik der Neuen Lecher Kirche la?sst einebesondere Atmospha?re zwischen Musikern und Publikum entstehen, diewa?hrend der Festivaltage im ganzen Ort spu?rbar ist.Details zu Programm und Ku?nstlern auf[www.lech-classic-music-festival.com](http://www.lech-classic-music-festival.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Lech Zürs Tourismus GmbHPR / PresseTel.: +43 (5583) 2161-229presse@lech-zuers.atwww.lech-zuers.at/presseDorf 2 I A 6764 Lech am Arlbergwww.facebook.com/lechzuersDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/701/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Lech Zürs Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell