Heidelberg (ots) - In Heidelberg wurde gestern das 7. HeidelbergLaureate Forum (HLF) mit zahlreichen Gästen aus Wissenschaft,Wirtschaft und Politik eröffnet. 23 Preisträger und 200 ausgewählteNachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler ausMathematik und Informatik aus über 60 Nationen nehmen am diesjährigenForum teil.Seit Sonntag dreht sich in der Neuen Universität Heidelberg wiedereine Woche lang alles um Mathematik und Informatik. Preisträger undhochbegabte junge Forschende diskutieren, thematisieren undentwickeln Ideen, die auch noch nach der Tagung in derinternationalen Mathematik- und Informatikwelt nachwirken.Die Relevanz des Forums, vor allem für den Nachwuchs, betonte derParlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildungund Forschung, Michael Meister: "Junge Forschende in der Mathematikund Informatik erhalten im Rahmen des Heidelberg Laureate Forum dieeinzigartige Gelegenheit, mit den Besten ihres Fachszusammenzukommen. Die erfahrenen Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler erfüllen hierbei eine Vorbildfunktion für denwissenschaftlichen Nachwuchs und können ihre Erfahrungen undErkenntnisse weitergeben - oder von den jungen, klugen Köpfenhinterfragen lassen. Diesen Geist des Heidelberg Laureate Forumempfinde ich als bemerkenswert und vorbildlich."Die Bedeutung des Forums beschränkt sich aber nicht allein auf denKreis der Teilnehmenden, sondern wirkt inzwischen auch weit über dasHLF hinaus, betonte Beate Spiegel, Vorstand der Heidelberg LaureateForum Foundation und Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung,die das Forum trägt. "Die große Strahlkraft des HLF freut unsbesonders, denn es unterstützt unser Anliegen, auf diewissenschaftliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutungder beiden Fächer Mathematik und Informatik aufmerksam zu machen."Auch Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung undKunst in Baden-Württemberg ist vom HLF überzeugt: "Mathematik undInformatik sind wichtige Disziplinen für die Gestaltung des digitalenWandels. Sie geben Fortschrittsimpulse, die wir dringend brauchen, umdie Zukunft unserer Gesellschaft gestalten zu können. Daher freue ichmich, dass auch dieses Jahr wieder so viele internationalePreisträger und hochqualifizierte junge Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler zusammenkommen und im Austausch einen wichtigenBeitrag für unsere leistungsstarke Forschungslandschaft inBaden-Württemberg leisten."Bis Freitag, 27. September haben die teilnehmenden Preisträger undjungen Forschenden ausgiebig Gelegenheit zum intensiven Austausch.Zahlreiche Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen stehen auf demProgramm. Dabei geht es nicht nur um Mathematik und Informatik,sondern auch um Themen, die die Welt bewegen. So zum Beispiel beimHot Topic am Dienstag, 24. September, bei dem sich eininterdisziplinär besetztes Panel mit dem Klimawandel auseinandersetztund der Frage nachgeht, was die Wissenschaft zur Lösung der Problemebeitragen kann. Das Hot Topic ist im Anschluss auf dem HLF-YouTubeKanal abrufbar.Fotos in druckfähiger Qualität:https://www.newsroom.hlf-foundation.org/press-photos.htmlHintergrundDie Stiftung Heidelberg Laureate Forum Foundation (HLFF)veranstaltet jährlich das Heidelberg Laureate Forum (HLF), eineNetzwerkveranstaltung für Mathematiker und Informatiker aus allerWelt. Getragen wird die HLFF von der Klaus Tschira Stiftung (KTS),die Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik fördert.Wissenschaftliche Partner sind das Heidelberger Institut fürTheoretische Studien (HITS) und die Universität Heidelberg. DieOrganisation erfolgt durch die HLFF in Zusammenarbeit mit der KTSsowie mit der Association for Computing Machinery (ACM), derInternational Mathematical Union (IMU) und der Norwegian Academy ofScience and Letters (DNVA). www.heidelberg-laureate-forum.org