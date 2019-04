7-Eleven CLiQQs mit CleverTap soll effektives Kundenengagement für die App für digitales Bezahlen vorantreiben

Der Einzelhandelgigant verwendet die Managementplattform für denKundenlebenszyklus von CleverTap, um online und in seinen Geschäftenerfolgreiche Kundenengagements- und Kundenbindungsstrategienvoranzutreiben.San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Managementplattform für denKundenlebenszyklus CleverTap kündigte heute an, dass 7-ElevenPhilippines, ein Tochterunternehmen der internationalenEinzelhandelskette die Plattform ausgewählt hat, um dasKundenengagement und die Kundenbindung für ihre digitale Bezahl-AppCLiQQ voranzutreiben.CLiQQ ist die offizielle mobile App von 7-Eleven Philippines fürWLAN, Prämien und Zahlungen. Durch die WLAN-Funktionen von CLiQQerhalten die Kunden von 7-Eleven einfachen Zugang zum Internet, indemsie die Punkte verwenden, die sie durch ihre Einkäufe in Geschäftenin den Philippinen erhalten haben."Das App-Business ist für uns bei 7-Eleven sehr wichtig, da es unddabei unterstützt, eine direkte digitale Verbindung mit den Kundenaufzubauen", sagte Jason Jan Ngo, Head of Information TechnologyDivision der Philippine Seven Corporation. Jan Ngo fügte hinzu: "Wirbetrachten die App als eine Komplettlösung, in der unsere KundenPunkte für ihre Einkäufe in den Geschäften erhalten und über unsere7-Eleven-App bezahlen können, während sie ihre Rechnungen komfortabelbezahlen, elektronisches Geld aufladen, Geld überweisen und vielesmehr erledigen können. Wir haben im vergangenen Jahr einen deutlichenAnstieg unserer Nutzerzahlen verzeichnet. Zusammen mit CleverTapfreuen wir uns darauf, eine Echtzeitverbindung zu unseren Kunden aufallen Kanälen, einschließlich der 7-Eleven-Apps und anVerkaufsstellen, Kiosks und auf unserer Website aufbauen zu können.""Wir sind stolz auf unsere Zugehörigkeit zu 7-Eleven Philippines,die mit ihrem Namen für digitale Transformation stehen. Wir sehengewaltige Möglichkeiten auf dem südostasiatischen Markt und setzenuns dafür ein, Marken dabei zu unterstützen, ihre Kunden ein Lebenlang zu binden. Es ist unser Ziel 7-Eleven mit einer einheitlichenDatenbasis zur Verfügung zu stellen, indem wir Daten vonverschiedenen Quellen vereinen und diese Datenquellen dabeiunterstützen, in großem Maßstab langfristige Kundenbeziehungenaufzubauen", sagte Anan Jain, Mitbegründer von CleverTap. Er fügteaußerdem hinzu: "Das CLiQQ-Business verfügt über eine einzigartigePosition, da es durch das 7-Eleven-Konglomerat einen sehr starkenMarkenwert hat. Obwohl es keine Überraschung ist, dass die App inletzter Zeit zu den am meisten heruntergeladenen Apps in der Regionin der gehörte, trug sie deutlich zum Wachstum des Kundenstamms von7-Eleven bei. Zusammen mit CleverTap werden wir in der Lage sein, dengesamten Kundenlebenszyklus zu optimieren - von der Kundenaufnahmebis zur Kundenbindung und zur Maximierung des Wertes desKundenlebenszyklus - wobei wir auf Markentreue und eine gesteigerteMarktdurchdringung hinarbeiten."Informationen zu CleverTapCleverTap ist eine Managementplattform für den Kundenlebenszyklus,der Marken dabei unterstützt, hervorragende Kundenerfahrungen ingroßem Maßstab zu liefern. Mehr als 8.000 Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2437938-1&h=2624135454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2437938-1%26h%3D3793182705%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclevertap.com%252Fcustomers%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dsevenelevenph%26a%3Dcompanies&a=Unternehmen) auf der ganzen Welt, darunter Vodafone,Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShowvertrauen darauf, dass CleverTap personalisierte Erfahrungen bietetund die Auswirkungen von Omni-Channel-Marketing im gesamtenKundenlebenszyklus verbessert. CleverTap wird von führendenRisikokapitalgesellschaften, u. a. von Sequoia India, Tiger GlobalManagement, Accel und Recruit Holdings unterstützt und ist von SanFrancisco, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru aus tätig. Fürweitere Informationen besuchen Sie clevertap.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2437938-1&h=779055940&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2437938-1%26h%3D2499884953%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dsevenelevenph%26a%3Dclevertap.com&a=clevertap.com) oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2437938-1&h=3592854316&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2437938-1%26h%3D4178986867%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fclevertap%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn)und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2437938-1&h=4031653743&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2437938-1%26h%3D3193220251%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fclevertap%26a%3DTwitter&a=Twitter). 