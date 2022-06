7 Dinge, die man vor einer Investition in Bitcoin wissen sollte

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



In den letzten drei Jahren ist Bitcoin in der Finanzwelt zu einem Begriff geworden. Die Kryptowährung hat sich von einer obskuren Kuriosität innerhalb der technischen Welt zu einer beliebten Investition und einem Diskussionsthema an der Wall Street entwickelt. Einige Anleger betrachten Bitcoin sogar als eine sichere Anlage, ähnlich wie Gold. Hier sind sieben Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie… Hier weiterlesen