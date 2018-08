7 Dinge aus dem Quartalsbericht von Pfizer, die den meisten entgangen sind

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Pfizer (WKN:852009) hat am Dienstag vor Handelsstart seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gegeben. Wie gut waren die Ergebnisse? Ziemlich gut in einigen Punkten, aber mittelmäßig in anderen.

Der bedeutende Arzneimittelhersteller meldete im zweiten Quartal einen Umsatz von 13,5 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 4 % gegenüber dem Vorjahr. Das operative Umsatzwachstum von Pfizer betrug jedoch nur 2 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn des Unternehmens lag mit fast 3,9 Mrd. US-Dollar um 26 % über dem Vorjahreswert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 21 % auf 0,81 US-Dollar. Pfizer übertrifft die Schätzungen der Wall Street damit sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn.

Doch Pfizers Quartalsbericht für das zweite Quartal enthielt mehr als diese Zahlen. Hier sind sieben Dinge, die du bei den Q2-Ergebnissen des Unternehmens verpasst haben könntest.

1. Prevnar verkauft sich gut

Obwohl einige der anderen Medikamente von Pfizer oft mehr Aufmerksamkeit erhalten, bleibt der Pneumokokken-Impfstoff Prevnar 13 das meistverkaufte Produkt des Unternehmens. Es hilft immer, wenn das wichtigste Produkt gut funktioniert – und das ist es, was im zweiten Quartal passiert ist. Der Umsatz von Prevnar 13 stieg gegenüber dem Vorjahr um 8 %, was auf höhere Volumina in den Schwellenländern und höhere staatliche Einkäufe in den USA für die pädiatrische Anwendung zurückzuführen ist.

2. Ibrance-Wachstum verlangsamt sich

Wie sich Pfizers Bestseller Nr. 2, Ibrance, im zweiten Quartal entwickeln würde, war schwer einzuschätzen. Nachdem die Umsätze im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen hatten, gab es diesmal die gute Nachricht, dass der Umsatz für das Brustkrebsmedikament im zweiten Quartal um 20 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,03 Mrd. US-Dollar gestiegen war. Der Ibrance-Umsatz stieg sogar um 10 % gegenüber dem ersten Quartal. Das Umsatzwachstum des Blockbuster-Medikaments scheint sich jedoch etwas zu verlangsamen. Das sequenzielle Umsatzwachstum von Ibrance betrug im ersten Quartal 30 % und vor einem Jahr fast 26 %.

3. Eliquis nimmt Fahrt auf

Ein weiteres wichtiges Medikament für Pfizer hat sich eindeutig nicht verlangsamt. Der Umsatz des Antikoagulans Eliquis, das Pfizer gemeinsam mit Bristol-Myers Squibb vermarktet, stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 42 %. Das sequenzielle Wachstum des Medikaments betrug 16 %, was einen deutlichen Anstieg der Dynamik widerspiegelt.

4. Gute Ergebnisse bei einigen älteren Medikamenten

Ein Problem für Pfizer ist, dass die Umsätze von einigen seiner älteren Medikamente zurückgehen – aber nicht bei allen. Acht der etablierten Produkte von Pfizer erzielten im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, wobei der Umsatz bei vier Produkten im zweistelligen Prozentbereich stieg. Einige Medikamente, die ihren Patentschutz verloren haben, verzeichneten sogar ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt gingen die Umsätze mit älteren Medikamenten von Pfizer jedoch im zweiten Quartal zurück.

5. Das größte Problem bleibt nach wie vor dasselbe

Pfizers größtes Problem des ersten Quartals blieb auch im zweiten Quartal dasselbe: die Produktknappheit im Bereich der sterilen Injektabilia. Der Umsatz mit sterilen Injektionspräparaten sank im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 8 % auf 1,3 Mrd. US-Dollar. Es gab einige Lichtblicke, so gingen zum Beispiel die Umsätze der Antibiotika Sulperazon und Zosyn durch die Decke. Allerdings hat Pfizer noch viel Arbeit vor sich, um das Wachstum im Bereich der sterilen Injektionspräparate zu erhöhen.

6. „Mitarbeiterdividende“ fast so hoch wie Aktionärsdividende

Die Dividende von Pfizer ist eine der besten unter den großen Pharmaunternehmen. Einige Investoren werden jedoch nicht erkennen, dass die „Mitarbeiterdividende“ des Unternehmens fast so hoch ist wie die Dividende, die an die Aktionäre ausgeschüttet wird.

Pfizer gab im ersten Halbjahr 2018 6,1 Mrd. US-Dollar für den Rückkauf von Aktien aus. Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass „die Verwässerung im Zusammenhang mit aktienbasierten Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen voraussichtlich etwa der Hälfte des mit diesen Aktienrückkäufen verbundenen Aktienrückgangs entspricht“. Mit anderen Worten: Aktien im Wert von rund 3 Mrd. US-Dollar gingen als Entschädigung an die Mitarbeiter. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2018 gab Pfizer 4 Mrd. US-Dollar für Dividenden aus.

7. Währungsschwankungen spielen eine große Rolle

Wir sollten bedenken, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr allein aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Wechselkurse gesenkt hat. Pfizer rechnet nun für 2018 mit einem Umsatz zwischen 53 und 55 Mrd. US-Dollar, das sind 500 Mio. US-Dollar weniger als bisher erwartet. Währungsschwankungen machten im zweiten Quartal die Hälfte des Gesamtumsatzwachstums von 4 % gegenüber dem Vorjahr aus.

Gute Ergebnisse?

Ich würde Pfizers Q2-Leistung bei Weitem nicht als großartig bezeichnen. Das Umsatzwachstum des Unternehmens bleibt relativ schwach und die Probleme der Vergangenheit sind weiterhin relevant.

Pfizer übertraf jedoch sowohl die Umsatz- als auch die Ergebniserwartungen. Die Anleger honorierten diese Leistung, indem sie den Kurs der Pfizer-Aktie im frühen Handel am Dienstag leicht nach oben trieben. Insgesamt würde ich sagen, dass man Q2 als ein gutes Quartal für Pfizer bezeichnen kann.

54 Investmenttipps von den besten Investoren der Welt Zugegeben, wir sind etwas voreingenommen, wenn wir behaupten, dass die Investoren und Analysten unserer Motley Fool Niederlassungen auf der ganzen Welt zu den Besten gehören. Aber zumindest haben wir es mit ihrer Hilfe geschafft, den Markt konsistent zu schlagen. Jetzt haben wir unsere besten Leute weltweit nach ihren Tipps gefragt, wie jeder ein besserer Investor werden kann. In unserem neuesten, kostenlosen Sonderbericht erfährst du ihre Antworten. Klick hier, um deinen einfachen Zugang zu diesem Bericht zu erhalten.



The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel von Kevin Speights erschien am 31.07.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.