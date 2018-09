7 Aktien unter 7 USD

Weitere Suchergebnisse zu "GoPro":

Man sagt, dass große Dinge in kleinen Paketen kommen und manchmal kann man dasselbe über Aktienkurse behaupten. Es gibt viele Aktien, die im einstelligen Bereich gehandelt werden, und während die meisten von ihnen – seien wir ehrlich – aus einem wichtigen Grund dort notieren, können risikofreudige Anleger manchmal echte Edelsteine unter den billigen Aktien finden.

Sirius XM Holdings (WKN: A1W8XE), Glu Mobile (WKN: A0MLUQ), Fitbit (WKN: A14S7U), GoPro (WKN: A1XE7G), Zynga (WKN: A1JMFQ), Rite Aid (WKN: 857022) und Groupon (WKN: A1JMC2) sind einige der großen Namen mit niedrigen Preisen, die ich derzeit beobachte. Lasst uns einen genaueren Blick auf diese sieben Aktien werfen, die für 7 USD oder weniger gehandelt werden.

1. Sirius XM Holdings – 6,94 USD

Nicht alle Aktien, die im einstelligen Bereich gehandelt werden, sind auch Verlierer. Die Sirius XM-Aktie hat sich seit der Talsohle bei 5 Cent im Jahr 2009 fast 140facht. Der Satelliten-Radio-Anbieter war über viele Jahre eine Bestie. Die Aktie steigt bereits das 10. Jahr in Folge.

Langsames, aber stetiges Wachstum und konstante Profitabilität haben die Skeptiker überzeugt. Trotz der Verbreitung von Smartphone-Apps, vernetzten Autos und autoarmen Millenniumsjahrgängen wächst die Zahl der Satelliten-Radio-Abonnenten weiter.

2. Glu Mobile – 6,94 USD

Eine weitere heiße Aktie, die kurz davor steht, durch die 7 USD-Decke zu gehen, ist Glu Mobile. Der Mobile App Publisher, der in der Vergangenheit mit Titeln wie Kim Kardashian´s „Hollywood und Cooking Dash“ für Furore sorgte, hält derzeit mit Design Home, einem Innenausstattungssimulator, einen noch größeren Hit in den Händen.

Der unerwartete Erfolg macht heute 38 % der Buchungen von Glu Mobile aus. Design Home hat auch dazu geführt, dass der App-Entwickler in jedem Quartal seine Prognose erhöht hat. Die Aktie hat sich seit Anfang letzten Jahres mehr als verdreifacht.

3. Fitbit – 6,08 USD

Fitbit hat ein paar harte Jahre hinter sich, da die Verbraucher ihre Handgelenks-Fitnesstracker gegen Smartwatches und Smartphones, die die Aktivität überwachen, eintauschen. Im letzten Quartal ging Fitbits Umsatz um 15 % zurück und das Quartalsdefizit erhöhte sich.

Verloren in der Rutschbahn – der Umsatz fiel sieben Quartalen in Folge – bevor Fitbit als starker Anbieter von Smartwatches wieder auftauchte. Der Umsatz von Fitbits Smartwatch stieg im letzten Quartal um 55 % und dies mit einem Ausverkauf der neuen Fitbit Versa. Dieser Turnaround wird aber erst dann abgeschlossen sein, wenn die Umsätze wieder steigen und sich die Ergebnisse verbessern, aber Fitbit könnte auch einen zweiten Akt folgen lassen.

4. GoPro – 6,56 USD

Die Leute kaufen GoPros gleichnamige Action-Kameras nicht mehr so wie früher, aber Investoren, die die Chance ergriffen haben und GoPro zu den Tiefstständen im Frühjahr gekauft haben, sitzen jetzt auf einem Gewinn von fast 50 %. Der Umsatz ist im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr nur um 5 % gesunken und diese Verbesserung fiel deutlich aus.

GoPro verzeichnete auch einen geringeren Verlust als von Analysten angenommen und dies zum zweiten Mal in Folge. Die Erweiterung der Produktpalette und die Reduzierung der Kosten helfen, so dass GoPro erwartet, im nächsten Jahr wieder in die Gewinnzone zurückzukehren.

5. Zynga – 3,74 USD

Das Unternehmen, das einst mit FarmVille, Mafia Wars und Words With Friends den Freizeit- und Social Gaming-Markt definierte, sorgt immer noch für Furore. Zynga hat am Dienstag (21.08.2018) Aufsehen erregt, nachdem es einen Deal abgeschlossen hat, um dem Star Wars-Franchise als Mobile Gaming-Konzept neues Leben einzuhauchen.

Zynga war bereits wieder auf dem Rückzug, bevor sie erkannte, was „Die Macht“ mit ihr tun kann. Im zweiten Quartal stiegen die Umsätze und Buchungen im Mobilfunkbereich mit einem prozentual zweistelligen Wachstum bei den mobilen und täglichen Nutzern.

6. Rite Aid – 1,44 USD

Der unbeliebte Drogeriebetreiber wird immer wieder vor dem Altar sitzen gelassen. Vor einem Jahr blockierten die Aufsichtsbehörden die Fusion mit einer größeren Drogeriemarktkette. Rite Aid hoffte dann auf eine Kurserholung, indem es sich mit Albertsons zusammenschließt.

Rite Aid-Aktien sind innerhalb von zwei Wochen um 22 % gefallen, als die Abstimmung für eine Kombination mit Albertsons abgebrochen wurde. Der teilweise Verkauf von Vermögenswerten, mit dem sich das Unternehmen begnügen musste, als sein erster Vorschlag abgelehnt wurde, hat dazu beigetragen, die Bilanz zu stärken und dies könnte sich erheblich auszahlen, wenn Rite Aid einen Weg findet, in diesem mörderischen Klima zu überleben.

7. Groupon – 4,52 USD

Der Marktführer für tägliche Geschäfte scheint derzeit nicht in Bestform zu sein. Der Umsatz ist das 10. Quartal in Folge gesunken, aber die Umsatzschwäche ist zum Teil auf das Konzept zurückzuführen. Groupon hat sich aus den ertragslosen internationalen Märkten zurückgezogen und sich von margenschwachen Produkten getrennt.

Es gibt immer noch einen Markt für Groupon. Das Unternehmen verfügt über 32,2 Millionen aktive Kunden und entwickelt weiterhin neue Initiativen, um seine Beziehungen zu Kunden und lokalen Unternehmen, die nach Neukunden suchen, zu verbessern. Groupon hat genug Zeit, um alles richtig zu machen, da es durch eine kapitalstarke und schuldenfreie Bilanz abgesichert ist. Der Deal-Maker wird selber zum Deal.

