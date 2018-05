7. Adipositastag des AcSDeV / Adipositas in Deutschland: es gibt Handlungsbedarf (FOTO)

Frankfurt (ots) -Adipositas ist auf dem Vormarsch und damit ein Thema von hoherRelevanz, das dringend angegangen werden muss. Das war der Tenor desvon Novo Nordisk unterstützten 7. Adipositastags, zu dem dieAdipositaschirurgie Selbsthilfe Deutschland e.V. (AcSDeV) am 5. Mai2018 nach Frankfurt eingeladen hatte. Rund 300 Besucher aus ganzDeutschland informierten sich aus erster Hand über aktuelleErkenntnisse rund um Adipositas und ihre Behandlungsmöglichkeiten. ImMittelpunkt der eintägigen Veranstaltung stand eine hochkarätigbesetzte interdisziplinäre Podiumsdiskussion. Unter dem Motto "Quovadis Adipositastherapie?" diskutierten der BundestagsabgeordneteDietrich Monstadt, Berichterstatter für Adipositas, Joachim Henkelvon der AOK Hessen, Rechtsanwalt Tim Werner, Dr. Jens Aberle, Dr.Sylvia Weiner sowie die Patientenvertreterinnen Christel Moll vomAdipositasverband und Melanie Bahlke vom AcSD e.V. über die aktuelleAdipositas-Versorgungssituation in Deutschland.Allein in Deutschland sind mehr als 23 Prozent der erwachsenenMänner und Frauen (18-79 Jahre) adipös, also stark übergewichtig miteinem Body-Mass-Index (BMI) ab 30 kg/m².(1) Sie leben mit einerErkrankung, die schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben kann. Sokann die Adipositas mit einer um zwei bis zehn Jahre verringertenLebenserwartung einhergehen (1) und stellt aufgrund der damitassoziierten Begleiterkrankungen weltweit die fünfthäufigsteTodesursache dar.(2) Viele Menschen mit Adipositas finden jedochnicht ausreichend Unterstützung bei ihren Bemühungen um eineGewichtsreduktion.(3) "Adipositas ist eine Erkrankung, die mitStigmatisierung und Schuldzuweisungen einhergehen kann. Wir beginnenjetzt erst die Adipositas zu verstehen", sagte Dr. Sylvia Weiner,Chirurgin aus Frankfurt. Adipositas sei auf dem Vormarsch und damitein Thema von hoher Relevanz, das dringend angepackt werden müsse.Eine Anerkennung der Adipositas als chronische Krankheit in derGesellschaft und im Gesundheitswesen sei die notwendige Grundlage, umdie Situation für Menschen mit Adipositas in Deutschland zuverbessern. "Auch die Implementierung von Disease ManagementProgrammen (DMP) wie in der Diabetesversorgung könnte ein Schritt indie richtige Richtung sein", so Weiner.Bedarfsgerechte medizinische Versorgung für Menschen mitAdipositasGrundsätzlich steht Adipositas Patienten der Zugang zukonservativen Behandlungsmethoden, wie Ernährungsberatung undBewegungsprogrammen, offen. Allerdings handelt es sich dabei nicht umKassenleistungen, so dass die Patienten selbst für die Kostenaufkommen müssen. Auch Medikamente zur Gewichtsreduktion sind von derErstattung ausgenommen. Chirurgische Verfahren stehen in Einzelfällenerst nach Antrag bei den Krankenkassen und erfolgter Bewilligung zurVerfügung.Vor diesem Hintergrund war das Plenum einhellig der Meinung: DieVersorgungslage für Menschen mit Adipositas in Deutschland istverbesserungsbedürftig. So müsse es Ziel sein, eine nationaleAdipositas-Strategie noch in dieser Legislaturperiode zu stärken,erklärte Bundestagsabgeordneter Dietrich Monstadt. Er zeigte sich derForderung nach einem Nationalen Aktionsplan Adipositas gegenüberaufgeschlossen und versprach, sich für dessen Umsetzung nachdrücklicheinzusetzen.Schulterschluss der Patientenorganisationen: Petition an BundestagDer Einladung des AcSDeV nach Frankfurt waren auch die beidenanderen großen deutschen Organisationen der Adipositas-Selbsthilfegefolgt: der Adipositasverband und die Adipositashilfe Nord.Gemeinsam beschlossen die drei Organisationen, eine Petition an denBundestag auf den Weg zu bringen. Die Forderung: Schaffungrechtlicher Rahmenbedingungen für eine bedarfsgerechte medizinischeVersorgung adipöser Menschen sowie Sicherstellung einer bundesweiteinheitlichen Finanzierung. Als offizieller Zeichnungsbeginn für diePetition ist der Europäische Adipositastag am 19. Mai 2018vorgesehen. "Nur gemeinsam können wir auch politisch etwas verändern,damit Menschen mit Adipositas Stück für Stück besser versorgtwerden", appelliert Melanie Bahlke, stellvertretendeVorstandsvorsitzende des AcSDeV.Novo Nordisk - Engagement über Therapie hinausUnterstützt wurde der Adipositastag des AcSDeV unter anderem vonNovo Nordisk. Das Engagement des Unternehmens ist nicht auf dieBereitstellung von Therapieoptionen begrenzt. Novo Nordisk setzt sichauch für die Verbesserung der Adipositas-Versorgung ein - mitServices, die die Bedürfnisse von Menschen mit Adipositas und derenUmfeld berücksichtigen. So unterstützt das Unternehmen beispielsweiseFachgesellschaften und Patientenorganisationen, um über dievorhandenen Bedürfnisse in der Adipositas-Versorgung aufzuklären undden Zugang zur Behandlung zu verbessern.Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 42.100 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.Referenzen1. Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG). InterdisziplinäreLeitlinie der Qualität S3 zur Prävention und Therapie der Adipositas.Online verfügbar unter: http://ots.de/DzegzK. Zuletzt abgerufen am16.05.2018.2. World Health Organization. Global health risks: mortality andburden of disease attributable to selected major risks. World HealthOrganization; 2009.3. Puhl RM, & Heuer CA. 