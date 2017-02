München (ots) - Im Rahmen eines Themenabends zeigte Das Erste amgestrigen Mittwoch die Verfilmung der Lebensgeschichte von KatharinaLuther, der wohl bedeutendsten Frau der Reformationszeit. DerFernsehfilm "Katharina Luther" (MDR/ARD Degeto/BR/SWR) lockte 7,28Millionen Zuschauer vor die Bildschirme (MA 22,5 Prozent) und wardamit die meistgesehene Sendung des Tages. Auf großes Interesse stießder Film auch beim jungen Publikum: 11,5 Prozent der 14- bis49-Jährigen entschieden sich für "Katharina Luther". Die im Anschlussan den Fernsehfilm ausgestrahlte 30-minütige Dokumentation "Lutherund die Frauen" (MDR) verfolgten 5,19 Millionen Zuschauer (19,1 %Marktanteil).Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Mutist zeitlos. Vor 500 Jahren genauso wie heute. Der außergewöhnlicheLebensweg von Katharina Luther veranschaulicht, was Entschlossenheitzu bewegen vermag. Das große Zuschauerinteresse am gestrigenThemenabend im Ersten hat gezeigt, dass wir mit der Verfilmung derGeschichte der Ehefrau des großen Reformators zum Lutherjahr genaurichtig lagen. Geschichte kann voller Bezüge zur heutigen Zeit sein,neugierig machen. Der gestrige Fernsehfilm und die Dokumentationhaben das geschafft. Allen Beteiligten an diesem besonderen Programmgilt mein Dank!"Nach dem Drehbuch von Christian Schnalke und unter der Regie vonJulia von Heinz verkörperten Karoline Schuch Katharina Luther, DevidStriesow Martin Luther sowie Ludwig Trepte Philipp Melanchthon."Katharina Luther" ist eine Koproduktion der EIKON (Produzent:Mario Krebs) mit Cross Media (Produzent: Ernst Ludwig Ganzert),Tellux Film (Produzent: Martin Choroba) und Conradfilm (Produzent:Marc Conrad) in Koproduktion mit dem federführenden MDR, ARD Degeto,BR und SWR. Gefördert wurde die Produktion von der MitteldeutschenMedienförderung (MDM) und dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern).Die Redaktion lag bei Jana Brandt (MDR), Johanna Kraus (MDR),Christine Strobl (ARD Degeto), Claudia Simionescu (BR) und ManfredHattendorf (SWR).Pressekontakt:Agnes Toellner,Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deSusanne Odenthal,Leiterin Presse und Information MDRTel.: 0341/3006457,E-Mail: susanne.odenthal@mdr.deEvelyn Tapavicza,PR Heike AckermannTel.:089/649 865-14, E-Mail: evelyn.tapavicza@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell