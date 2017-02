7,1 % weniger Verkehrstote im Jahr 2016

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 starben 3 214 Menschen bei Unfällenim Straßenverkehr. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachvorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 245 Getötete oder7,1 % weniger als im Jahr 2015 (3 459 Getötete). Damit erreichte dieZahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit mehr als 60 Jahren.Die Zahl der Verletzten stieg 2016 gegenüber dem Vorjahr um 0,8 % aufrund 396 700 Personen.Die bisher vorliegenden detaillierten Ergebnisse von Januar bisNovember 2016 zeigen, dass deutlich weniger Benutzer von Krafträdernmit amtlichem Kennzeichen wie Motorrädern und -rollern imStraßenverkehr tödlich verunglückten (- 98 Getötete oder - 15,7 %).Auch die Zahl der getöteten Insassen von Personenkraftwagen gingzurück (- 45 Getötete oder - 3,1 %). Dagegen kamen mehr Menschen aufeinem Kraftrad mit Versicherungs-kennzeichen wie Kleinkrafträdern undMofas (+ 5 Getötete oder + 8,5 %) oder auf einem Fahrrad ums Leben (+15 Getötete oder + 4,3 %).2016 war das unfallreichste Jahr seit der deutschen Vereinigung.Die Polizei nahm im Jahr 2016 rund 2,6 Millionen Unfälle auf, 2,8 %mehr als ein Jahr zuvor. Bei 2,3 Millionen Unfällen blieb es beiSachschäden (+ 3,1 %), bei 308 200 Unfällen wurden Personen verletztoder getötet (+ 0,8 %).In Bayern, Berlin, Hamburg, im Saarland und in Schleswig-Holsteingab es im Jahr 2016 mehr Verkehrstote als im Vorjahr. Mit Ausnahmevon Nordrhein-Westfalen, wo die Zahl der Getöteten gleich gebliebenist, kamen in den übrigen Bundesländern weniger Personen imStraßenverkehr zu Tode. In absoluten Zahlen betrachtet gab es denstärksten Rückgang in Baden-Württemberg mit - 78 Personen (- 16,1 %),gefolgt von Brandenburg mit - 58 Personen (- 32,4 %).Gemessen an der Einwohnerzahl war das Risiko im Straßenverkehr zusterben in Sachsen-Anhalt mit 59 Todesopfern und inMecklenburg-Vorpommern mit 55 Todesopfern je 1 Million Einwohner amhöchsten. Weit unter dem Bundesdurchschnitt von 39 Getöteten je 1Million Einwohner liegen aufgrund ihrer Siedlungsstruktur nach wievor die Stadtstaaten, aber auch Nordrhein-Westfalen mit 29 Getötetenje 1 Million Einwohner.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Mirjam Bick, Telefon: + 49 (0) 611 / 75 45 47www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell