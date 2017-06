7C Solarparken: Experten sehen noch reichlich Kurspotenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "7C Solarparken":

Liebe Leser,

die 7C Solarparken AG baut ihr Portfolio weiterhin aus. Der Solarparkbetreiber gab am Freitag bekannt, zwei neue Anlagen in Bayern und Sachsen-Anhalt errichten zu wollen. Zwei Tage zuvor bestätigten die Analysten der DZ Bank ihre Kaufempfehlung für die Aktie und sehen noch reichlich Kurspotenzial.

Insgesamt 107 MWp

7C Solarparken hatte erst im vergangenen Dezember erstmalig die 100-MWp-Marke geknackt. MWp steht für Mega Watt peak und bezeichnet die elektrische Leistung von Solarzellen. Mit den beiden neuen Projekten beträgt der Portfoliowert nun 107 MWp. Die Anlage im bayerischen Grafentraubach errichtet die Firma auf einem konzerneigenen Grundstück. Beim Projekt in Nettgau handelt es sich um eine Dachanlage.

Lob von den Analysten

Der beharrliche Ausbau des eigenen Bestandes wird auch von den Analysten der DZ Bank ausdrücklich gelobt. Wer noch die Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2017 im Hinterkopf hat, wird sich erinnern, dass 7C Solarparken dank eines sonnenstarken Monats März ein hervorragendes Quartalsergebnis eingefahren hat. Dieser positive Effekt wurde aber durch einen verregneten April zunichtegemacht, weshalb das Management die ursprüngliche Jahresprognose lediglich bestätigte und nicht anhob.

Infolgedessen bleibt die DZ Bank in ihrer aktuellen Analyse vom 23. Mai auch bei ihrem bisherigen Kursziel von 2,90 Euro. Der Abstand zum jetzigen Kurs von 2,47 liegt aber immer noch bei beachtlichen 17,4 %. Noch besser wird das Unternehmen vom Analysehaus SMC-Research bewertet. Deren letzte Einschätzung vom 19. Mai prognostiziert ein Kursziel von 3,50 Euro, was einer Kurssteigerung von 42 % entsprechen würde.

Ein Beitrag von Mark de Groot.