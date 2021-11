7C Solarparken Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

An der Börse Xetra notiert die Aktie 7c Solarparken am 10.11.2021, 05:42 Uhr, mit dem Kurs von 4.165 EUR. Die Aktie der 7c Solarparken wird dem Segment "Versorgungsunternehmen" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir 7c Solarparken einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob 7c Solarparken jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: 7c Solarparken schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,9 % und somit 0,66 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,56 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7c Solarparken liegt bei einem Wert von 53,77. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (KGV von 31,29) über dem Durschschnitt (ca. 72 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist 7c Solarparken damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen 7c Solarparken. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.