7C Solarparken Aktie: Weiter auf Wachstumskurs!

Die 7C Solarparken AG (kurz „7C Solarparken“) hat ein klares Ziel: Sie will wachsen! Und zwar geht es darum, dass das Unternehmen Solaranlagen besitzt und betreibt. Mit den dadurch erhaltenen Mitteln werden dann weitere Solaranlagen gekauft bzw. ein Teil wird auch in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Laut den Angaben auf der Internetseite des Unternehmen hat das Solaranlagen-Portfolio von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung