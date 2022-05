7C Solarparken-Aktie: Starke Vorstellung!

Die Papiere des Solarunternehmens 7C Solarparken hat in den vergangenen Wochen im Zuge der Gesamtmarktschwäche etwas nachgegeben, allerdings besticht der Wert seit geraumer Zeit durch eine enorme relative Stärke. Seit Anfang Oktober letzten Jahres befindet sich die Aktie in einem neuen Aufwärtstrend, der langfristige und übergeordnete Trend zeigt bereits seit Februar 2018 in Aufwärtsrichtung. 7C Solarparken-Aktie schafft Wiederanstieg über EMA50… Hier weiterlesen