Unterföhring (ots) -31. Oktober 2019. Wie glücklich bist du? In einer aktuellen GfK-Umfrage imAuftrag von ProSieben geben 79,1% der Deutschen an, glücklich zu sein*. Jedervierte Teilnehmer der Umfrage (25,1%) schätzt sich sogar als "sehr glücklich"ein. Doch was macht Glück eigentlich aus? Und wie ist das in anderen Ländern?Welche Glückskonzepte verfolgen Menschen dort? Schauspieler Fahri Yardim reistin "Fahri sucht das Glück" um die Welt, um genau das herauszufinden. ProSiebenzeigt die vierteilige Dokutainment-Serie ab 4. November immer montags um 22:10Uhr. Sex auf Bestellung: In der ersten Folge "Tokio und der Sex" testet FahriYardim, ob menschliche Nähe glücklich macht - auch wenn sie gekauft ist: Wiefühlt es sich an, eine Frau zum Kuscheln zu mieten? Was empfindet Fahri, wenn erbei einer japanischen Bondage-Session zusieht? Wobei bleibt dem sonst so coolenSchauspieler die Spucke weg? Weitere Stationen legt Fahri in Brasilien, Indienund der Schweiz ein. Fahri Yardim kommentiert seine Suche nach dem Glück selbst - in ganz persönlicher Manier. "Fahri sucht das Glück" wird produziert von BonVoyage Films GmbH. ProSieben zeigt "Fahri sucht das Glück" ab 4. November 2019immer montags, 22:10 Uhr.* Das hat eine repräsentative Umfrage der GfK SE mit n = 1.000 Männern undFrauen im Alter von 18-74 Jahren ergeben. Die Ergebnisse dieser Studie dürfennur im Zusammenhang mit dem Sendehinweis zu "Fahri sucht das Glück" aufProSieben publiziert werden.