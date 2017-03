78 Prozent der Familien verwenden Rapsöl (FOTO)

Berlin (ots) -Laut einer forsa-Umfrage zählt Rapsöl zu den bekanntestenSpeiseölen in Deutschland. Vor allem Familien verwenden dasmengenmäßig wichtigste heimische Pflanzenöl.97 Prozent aller Verbraucher kennen Rapsöl. Das ergab einerepräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa*. Fastzwei Drittel aller Befragten verwenden Rapsöl im Haushalt. "Rapsölist in Deutschland das beliebteste Speiseöl. Sein Marktanteil liegtbei über 41 Prozent", erklärt Wolfgang Vogel, der Vorsitzende derUnion zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP).Insbesondere Familien mit Kindern greifen zu dem Pflanzenöl ausder Rapssaat. 78 Prozent sind es, die Rapsöl in ihren Küchenverwenden. "Damit folgt ein Großteil der Eltern der Empfehlung desForschungsinstituts für Kinderernährung (FKE)", so Vogel. Dasrenommierte Institut rät dazu, bereits für die Kleinsten einLöffelchen Rapsöl in die Gläschenkost zu geben.Vor allem die Vielseitigkeit von Rapsöl ist für die Verbraucherwichtig. Das gaben 91 % der Befragten an. Auf Platz zwei landete dergute Geschmack mit 90 Prozent. "Gesund" als wichtiges Kaufkriteriumfür Rapsöl nannten 85 Prozent der Verbraucher. Mit dieserEin-schätzung liegen sie richtig, denn auch die Deutsche Gesellschaftfür Ernährung (DGE) spricht sich zugunsten von Rapsöl aus. In ihrerdreidimensionalen Lebensmittelpyramide hat die DGE Rapsöl an dieerste Stelle der empfehlenswerten Speisefett und -öle gesetzt.Am häufigsten wird Rapsöl zum Braten verwendet. 65 Prozent derVerbraucher nutzen es, wenn es in der Pfanne heiß hergehen soll. AlsBestandteil eines Salatdressings kommt Rapsöl bei 46 Prozent derBefragten zum Einsatz und lediglich 17 Prozent greifen beim Kochendarauf zurück.*Umfrage von forsa im November 2016 unter 1.010 haushaltsführendenVerbrauchern über 18 JahrenPressekontakt:Claudia KönigUnion zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V.Tel. 030/31904-202E-Mail: c.koenig@ufop.deOriginal-Content von: UFOP e.V., übermittelt durch news aktuell