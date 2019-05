78 Prozent der Deutschen sind für CO2-Abgabe beim Heizen (FOTO)

Holzminden (ots) -Der Ausstoß von Kohlendioxid im Heizungskeller sollte künftig nachdem Verursacherprinzip bezahlt werden - sagen gut drei Viertel derBundesbürger. 62 Prozent fordern, die Einnahmen aus einer solchenCO2-Abgabe einzusetzen, um die Strompreise zu senken. Das sindErgebnisse aus dem Energie-Trendmonitor 2019 von Stiebel Eltron.Dafür wurden 1.000 Bundesbürger bevölkerungsrepräsentativ befragt."Eine CO2-Abgabe macht den Wechsel auf klimafreundlicheHeizungsanlagen ohne fossile Brennstoffe attraktiver und liefertdamit einen wichtigen Anreiz für die Energiewende im Gebäudebereich",sagt Dr. Nicholas Matten, Geschäftsführer des Haus- undSystemtechnikherstellers Stiebel Eltron.Strompreise mit CO2-Abgabe senkenWenn die CO2-Abgabe eingesetzt wird, um den Strompreis zu senken,findet unter dem Strich gleichzeitig eine Entlastung aller privatenHaushalte statt. Eine Senkung der Stromkosten fordern 70 Prozent derBefragten als Weichenstellung in Richtung erneuerbare Energien. EineWärmepumpe arbeitet vor Ort komplett ohne CO2-frei.Energiekosten an CO2-Bilanz koppelnAktuell sind noch rund 70 Prozent des Strompreises staatlichreguliert. Die hohen Umlagen und Steuern sorgen für konstant hoheStrompreise, obwohl die reinen Entstehungskosten auch dank derErneuerbaren-Energien-Stromproduktion so niedrig liegen wie noch nie.Bei klimaschädlichen Brennstoffen liegt der regulierte Anteildeutlich niedriger: Er beträgt nur etwa 50 Prozent bei Gas und 30Prozent bei Öl. Diese Kostenverteilung halten 89 Prozent derdeutschen Verbraucher für unfair. Energieträger sollten nach ihrerCO2-Bilanz belastet werden - sagen 82 Prozent der Verbraucher.Schweizer CO2-Abgabe als Vorbild?In der Schweiz existiert bereits eine CO2-Abgabe - auch aufBrennstoffe wie Heizöl und Erdgas. Ein Drittel der Abgabe fließt überdas "Gebäudeprogramm" zurück an die Verbraucher, das unter anderemdie Sanierung von Gebäuden sowie Investitionen in erneuerbareEnergien fördert. Nicht verwendete Mittel werden direkt anBevölkerung und Wirtschaft zurückverteilt."Wie unsere Umfrage zeigt, hält eine große Mehrheit derBundesbürger das ´Schweizer Modell´ auch hierzulande für möglich: 83Prozent der Verbraucher befürworten, die Einnahmen aus einerCO2-Abgabe einzusetzen, um die energetische Gebäudesanierung zufördern", sagt Dr. Matten. "Der Gebäudebereich in Deutschland ist füretwa 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Ein CO2-Preis, deran die Verbraucher zurückfließt, wäre daher ein wichtiger Schritt,damit Deutschland seine Klimaziele erreicht."Über Stiebel EltronStiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz vonrund 550 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Marktder Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik.Als innovationsgetriebenes Familienunternehmen verfolgt StiebelEltron bei der Produktion und Entwicklung von Produkten eine klareLinie - für eine umweltschonende, effiziente und komfortableHaustechnik. Mit über 3.700 Mitarbeitern weltweit setzt dasUnternehmen von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequentauf eigenes Know-how. Das Resultat sind effiziente und innovativeLösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. Stiebel Eltronproduziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, inEschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland(Arvika/Schwerden, Tianjin/China, Ayuttaya/Thailand,Poprad/Slowakei).Pressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell