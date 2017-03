78 % der Internetnutzer schützen ihre persönlichen Daten im Internet

Wiesbaden (ots) - Rund 63 Millionen Personen ab zehn Jahren gabenAnfang 2016 an, in den zurückliegenden zwölf Monaten das Internetgenutzt zu haben. Davon trafen 78 % Maßnahmen zum Schutz ihrerpersönlichen Informationen. Dies teilt das Statistische Bundesamt(Destatis) anlässlich der CeBIT in Hannover vom 20. bis 24. März mit.So verweigerten 53 % aller Internetnutzerinnen und -nutzer dieZustimmung, ihre persönlichen Daten für Werbezwecke zu verwenden. 43% lasen vor der Weitergabe ihrer Daten die Datenschutzerklärung.Ebenfalls wurde häufig der Zugang zum eigenen Profil oder zu eigenenInhalten in sozialen Netzwerken eingeschränkt (39 %) sowie der Zugangauf eigene geographische Standortdaten (34 %) abgelehnt.Die Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, LebensbedingungenTelefon: + 49 (0) 611 / 75 88 80,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell