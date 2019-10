78. Bayerischer Ärztetag - Tag 2 der Arbeitstagung

München (ots) - Der 78. Bayerische Ärztetag (BÄT) fasste amzweiten Tag der Arbeitssitzung in München unter anderem Beschlüssezum Impfen, zur psychischen Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten undzur Reisekostenordnung.ImpfenDer 78. BÄT forderte die gesetzlichen Krankenkassen und privatenKrankenversicherungen (GKV und PKV) sowie die zuständigen Gremien derärztlichen Selbstverwaltung und die Politik auf, kurzfristig dieRahmenbedingungen für eine jährliche honorierte ärztliche Beratungzum Impfstatus zu schaffen. Diese "ergebnisoffeneImpfberatungsziffer" müsse ausreichend honoriert und dürfe in diesemFall nicht direkt an eine Impfleistung gekoppelt sein, so derBeschlusstext. Die Delegierten forderten darüber hinaus die rascheEinführung und Förderung einer evidenzbasierten Impfsoftware als"Decision-Support-System" und mit einem entsprechendenindividualisierten Recall-System. Parallel dazu müssten dieRahmenbedingungen dafür geschaffen werden, für die Patienten einenkostenlosen elektronischen Impfpass, der an die Impfpraxis gebundenund mit einem individuellen Erinnerungssystem verbunden ist,kurzfristig etablieren zu können.Psychische Gesundheit von Ärztinnen und ÄrztenDas neue Genfer Gelöbnis verpflichtet Ärztinnen und Ärzte zurWahrung ihrer eigenen Gesundheit. Dazu gehöre auch die psychischeGesundheit. Die Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) unterstützt imSinne eines salutogenetischen Ansatzes ihre Mitglieder durch denAufbau eines Netzwerkes zur psychosozialen Unterstützung. InZusammenarbeit mit dem Verein Psychosoziale Kompetenz undUnterstützung in der Akut-medizin(PSU-Akut)soll ein bayernweitesSystem zur psychosozialen Unterstützung in traumatisierendenSituationen für Ärztinnen und Ärzte in allen Tätigkeitsbereichengeschaffen werden. Dazu zähle insbesondere die Ausbildung der dafürnotwendigen Peers, die Erarbeitung und Implementierung vonEinsatzkonzepten, die systematische Weiterentwicklung vonBetreuungsstrukturen und Schutzmaßnahmen sowie die kontinuierlicheEvaluation dieser Aktivitäten. Hierüber soll jährlich dem BÄTberichtet werden.ReisekostenordnungDie Delegierten beschlossen eine Änderung der Reisekostenordnung:Für jeden zurückgelegten Kilometer werden in Zukunft nur noch 0,40Euro statt bisher 0,70 Euro, unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel,erstattet. Hierbei soll das ökologisch günstigste Verkehrsmittelgewählt werden. Die Delegierten wollten damit ein Zeichen in derDiskussion um den fortschreitenden Klimawandel setzen.Funktionsträger und Delegierte der BLÄK sollen für Reisen im Auftragder BLÄK grundsätzlich das Verkehrsmittel wählen, das die Umwelt amwenigsten belastet.Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerPressestelleDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268Fax: 089 4147-202E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landesärztekammer, übermittelt durch news aktuell