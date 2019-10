78. Bayerischer Ärztetag (BÄT) - Weiterbildung Allgemeinmedizin, Zusatzbezeichnungen, Facharztprüfung

München (ots) - Auch eine Verlängerung der Übergangsbestimmungenim Gebiet Allgemeinmedizin ("Quereinstieg") haben die Delegierten aufdem 78. BÄT beschlossen. Der Beschluss sieht vor, dass der sogenannte"Quereinstieg" in die Allgemeinmedizin nochmals um drei Jahreverlängert wird - bis 31. Mai 2023. Durch einen Beschluss des 71. BÄTvon 2012 wurde im Gebiet Allgemeinmedizin eine Übergangsbestimmungeingeführt, die es Fachärzten aus einem Gebiet der unmittelbarenPatientenversorgung ermöglicht, bei Erfüllung der festgelegtenzeitlichen und inhaltlichen Voraussetzungen zur Prüfung zum Facharztfür Allgemeinmedizin zugelassen zu werden. Diese Möglichkeit wirdjedes Jahr vermehrt genutzt, wie die Zahlen belegen. 2014: 1, 2015:4, 2016: 28, 2017: 35, 2018: 48, 2019: 47 (Stand: September 2019).Damit haben bis heute in Bayern 163 Ärztinnen und Ärzte denQuereinstieg in die Allgemeinmedizin gewagt. "Aufgrund der großenInanspruchnahme, der hohen gesundheitspolitischen Relevanz derhausärztlichen Versorgung und dem steigenden Bedarf anAllgemeinmedizinern empfehle ich, diese Fristen erneut für einenZeitraum von drei Jahren zu verlängern", so der Text.Die Delegiertenversammlung hat ebenso den Weg für die Einführungvon zwei neuen Zusatz-Weiterbildungen freigemacht. DieZusatz-Weiterbildung "Ernährungsmedizin" umfasst in Ergänzung zueiner Fach-arztkompetenz die Erkennung, Behandlung und Präventionernährungsabhängiger Erkrankungen sowie von Erkrankungen, die durchangeborene oder erworbene Stoffwechselstörungen hervorgerufen sind."Klinische Akut- und Notfallmedizin" heißt eine weitere neueZusatzbezeichnung. Diese umfasst in Ergänzung zu einerFacharztkompetenz die Erstdiagnostik und Initialtherapie von Notfall-und Akutpatienten im Krankenhaus sowie die Indikationsstellung undKoordination der weiterführenden fachspezifischen Behandlung ininterdisziplinärer Zusammenarbeit. Der vom BÄT eingesetzte "TemporäreAusschuss zur Umsetzung der (Muster-)Weiterbildungsordnung" sahHandlungsbedarf hinsichtlich einer zeitnahen Einführung der beidenZusatz-Weiterbildungen. "Da diese Zusatz-Weiterbildung bereits in denKammerbereichen Berlin und Niedersachsen (Ernährungsmedizin) bzw.Berlin und Rheinland-Pfalz (Klinische Akut- und Notfallmedizin)eingeführt wurden und sich bewährt haben, ist auch die Einführung inderzeit geltendes bayerisches Weiterbildungsrecht problemlosmöglich", so der Antragstext.Darüber hinaus entschieden sich die Delegierten für eineumfänglichere Facharztprüfung für Ärztinnen und Ärzte ausDrittstaaten.Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerPressestelleDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268Fax: 089 4147-202E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landesärztekammer, übermittelt durch news aktuell