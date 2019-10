78 100 Tonnen Speisekürbisse wurden 2018 geerntet

Wiesbaden (ots) - Gut 78 100 Tonnen Speisekürbisse wurden 2018 in Deutschlandgeerntet. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) zu Halloween am 31.Oktober mit, wenn wieder viele geschnitzte Kürbisse als Dekoration dienen.Die Rekordernte des Jahres 2017 mit rund 92 200 Tonnen Speisekürbissen wurdedamit um gut 15 % unterschritten. Auch die Fläche, auf der Speisekürbisseangebaut wurden, reduzierte sich von 4 480 Hektar um gut 7 % auf 4 150 Hektar imJahr 2018.Die Anbaufläche von Speisekürbissen war in den Jahren zuvor stetig gestiegen. ImJahr 2008 betrug die Anbaufläche noch 1 640 Hektar.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Gemüseanbau und -ernte,Telefon: +49 (0) 611 / 75 86 35,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell