77 % der Internetnutzerinnen und -nutzer kaufen Waren und Dienstleistungen über das Internet ein

Wiesbaden (ots) - 77 % der 65 Millionen regelmäßigenInternetnutzerinnen und -nutzer ab 10 Jahren in Deutschland kaufenWaren und Dienstleistungen über das Internet ein. Das entspricht 50Millionen Online-Käuferinnen und -käufern. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) anhand aktueller Ergebnisse aus dem Jahr 2018weiter mitteilt, werden vor allem Kleidung und Schuhe (67 %) onlineerworben, gefolgt von Möbeln, Spielzeug und anderen Gebrauchsgütern(52 %), Urlaubsunterkünften (42 %), Eintrittskarten (41 %) sowieBüchern und Zeitschriften (40 %). Auch Filme, Videos und Musik (32%), Arzneimittel (31 %), Computersoftware (30 %), Lebensmittel (28 %)und Elektronikartikel (25 %) werden häufig über das Internetbestellt.67 % (44 Millionen) der regelmäßigen Internetnutzerinnen und-nutzer haben in den letzten drei Monaten vor der Befragung, dasheißt im ersten Quartal 2018, online eingekauft. Dieser Personenkreiswurde - neben der Frage zur Art der gekauften Produkte undDienstleistungen - zusätzlich nach den Ausgaben für die Online-Käufegefragt. Demnach hat knapp die Hälfte (46 %) im ersten Quartal 2018einen Betrag zwischen 100 und unter 500 Euro für Online-Einkäufeausgegeben. Bei rund einem Viertel (26 %) beliefen sich die Ausgabenauf 50 bis unter 100 Euro. Rund 12 % kauften für weniger als 50 Euroüber das Internet ein. 9 % investierten 500 bis unter 1 000 Euro. 5 %gaben mindestens 1 000 Euro aus, und rund 1 % konnte die Höhe derAusgaben nicht beziffern.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen, WohnenTelefon: + 49 (0) 611 / 75 88 80,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell