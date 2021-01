77 Größte Umsätze von gestern!

Kursgewinner Die Aktien von(NASDAQ:BBIG) sprangen am Donnerstag um 196,1 % nach oben und schlossen bei 4,56 $, nachdem das Unternehmen zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Vinco Acquisition Corporation eine Vereinbarung über den Abschluss eines Fusionsplans mit ZASH Global Media And Entertainment getroffen hatte.(NASDAQ:QTT) stieg um 61,3% und schloss bei $4,34, nachdem sie am Mittwoch um 13% zugelegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!