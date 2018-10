Nürnberg (ots) - Der 77. Bayerische Ärztetag (BÄT) beschloss einenLeitantrag des Präsidiums der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK)mit dem Schlagwort "Versorgung gestalten". Inhalte des Antrageslauten:Die Errungenschaften der Informations- und Biotechnologie sollenden Patientinnen und Patienten und deren Versorgung dienen. Dabeimüssten der Datenschutz und die Privatsphäre gewahrt bleiben.Ärztinnen und Ärzte dürften nicht durch ein Mehr an Bürokratiebelastet und zur bloßen Datenlieferung bzw. zur Datengewinnung"benutzt" werden. Der 77. BÄT fordert die Bayerische Staatsregierungauf, sich dafür einzusetzen, dass eine eigene Kommunikationsplattformfür den elektronischen Datenaustausch sowohl zwischen Ärztenuntereinander, als auch zwischen Ärzten und Krankenhäusern gesetzlichverankert werde.Die "ausschließliche Fernbehandlung" habe die erforderlichenStandards einzuhalten; über systemimmanente Einschränkungen sei derPatient aufzuklären. Die Delegierten fordern eine gesetzlicheErmächtigung, die es der BLÄK erlaube, die ausschließlicheFernbehandlung soweit einzuschränken, dass damit keine neueVersorgungsebene entstehe.Der Zugang zum Medizinstudium müsse reformiert und die Zahl derMedizinstudienplätze an bayerischen Landesuniversitäten erhöhtwerden. In diesem Zusammenhang fordert der 77. BÄT von derBayerischen Staatsregierung die Errichtung Medizinischer Fakultätenbzw. Uniklinika in Passau und in Bayreuth sowie eine kritischePrüfung der angedachten Fern-Studiengänge.Die Professionalität des Arztberufes müsse erhalten bleiben; esdürfe keine Substitution ärztlicher Leistungen geben und es dürfekein Ersatz durch medizinische Gesundheits- und Assistenzberufe, wieden "Physician Assistant", stattfinden.Die bayerischen Ärzte wollten die Versorgung mehr sektorverbindendals sektorübergreifend gestalten. In diesem Sinn gelte es, dieNotfallversorgung weiterzuentwickeln und das Entlassmanagement neu zuregeln. Die ärztliche Freiberuflichkeit müsse bewahrt werden. DasParadigma des Heilens und Helfens müsse vor dem Paradigma desWettbewerbs und der Profitsteigerung im Gesundheitswesen rangieren.Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerPressestelleDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268Fax: 089 4147-202E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landesärztekammer, übermittelt durch news aktuell