77. Bayerischer Ärztetag: Drei Tage voller Gesundheits- und ärztlicher Berufspolitik in Nürnberg

München (ots) - Am 26. Oktober 2018 beginnt der 77. BayerischeÄrztetag in Nürnberg. Zu diesem Anlass kommen 180 ärztlicheDelegierte aus ganz Bayern für drei Tage in die Frankenmetropole, umgesundheitspolitische Impulse zu setzen und wichtige berufspolitischeThemen zu beraten. Eröffnet wird der Bayerische Ärztetag von Dr.Gerald Quitterer, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK),in der Nürnberger Meistersingerhalle im Beisein der BayerischenStaatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml (CSU), sowiedem Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Dr. Ulrich Maly (SPD).Regulierung und SelbstbestimmungProf. Dr. Matthias S. Fifka, Leiter des Instituts fürWirtschaftswissenschaft der Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg, spricht zum Thema "Zwischen Regulierung undSelbstbestimmung - Werteorientierung im Arztberuf". Inhalte desImpulsreferats werden die Herausforderungen für Ärztinnen und Ärzteim 21. Jahrhundert sein und die ethischen Dilemmata, die durch sieaufgeworfen werden. Es wird erörtert, wie diese Herausforderungenmoralisch zu bewerten sind und wie mit ihnen umgegangen werden kann.Inwiefern kann eine Werteorientierung dabei hilfreich sein?Weiterbildung und BerufsordnungWeiterbildung, das Kernthema der BLÄK, steht traditionell auf derTagesordnung Bayerischer Ärztetage. Auf Bundesebene wird seit Jahrenan einer Novelle der Muster-Weiterbildungsordnung (M-WO) gearbeitetund 2017 und 2018 haben Deutsche Ärztetage Beschlüsse dazu gefasst,die nun eine Umsetzung auf Länderebene ermöglichen. Der "TemporäreAusschuss zur Umsetzung der M-WO" in Bayern hat dazu in intensivenBeratungen zu einem guten Konsens gefunden und einen entsprechendenAntrag formuliert. Bayern hat jetzt die Chance, wesentliche Vorgabender neuen M-WO umzusetzen und damit der jungen Ärztegeneration denWeg in die kompetenzbasierte Weiterbildung zum Facharzt zuermöglichen.Bei der Berufsordnung stehen zwei Änderungen auf der Tagesordnung:Die Erweiterung der Fernbehandlungsmöglichkeiten und die Stärkung derärztlichen Unabhängigkeit. Abzustimmen ist über eine neueFormulierung des Paragrafen 7, Absatz 4 zur "ausschließlichenFernbehandlung". Hierzu hat der BLÄK-Vorstand einen Leitantragvorbereitet, der eine ausschließliche Beratung und Behandlung überKommunikationsmedien unter bestimmten Voraussetzungen zulässt.