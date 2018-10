77. Bayerischer Ärztetag - Arbeitstagung (FOTO)

München/Nürnberg (ots) -Der 77. Bayerische Ärztetag (BÄT) fasste in seiner Arbeitssitzungin Nürnberg unter anderem folgende Beschlüsse:MedizinstudienplätzeDer 77. BÄT fordert, die Anzahl der Studienplätze für Humanmedizinmindestens auf 17.000 pro Jahr zu erhöhen. So viele Studienplätze gabes deutschlandweit vor der Wiedervereinigung. Im Jahr 2017 wurden nur10.750 Plätze für Studienanfänger angeboten. Die Erhöhung müsse miteiner finanziellen Unterstützung der medizinischen Fakultäteneinhergehen. Der Ärztemangel werde in den nächsten Jahren immergravierender werden, deshalb müsse der erste dringliche Schritt eineschnelle Erhöhung der Studienplätze sein.Zulassung zum MedizinstudiumDer 77. BÄT begrüßt das Engagement der Medizinischen Fakultätenbei der Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens der Hochschulen (AdH)und ruft die bayerischen Universitäten dazu auf, diese Kriterien imSinne des Masterplans Medizinstudium 2020 weiter zu verbessern. ImVordergrund sollten dabei neben den bereits bei allen bayerischenUniversitäten existierenden Auswahlkriterien (Durchschnittsnote,einschlägige Berufsausbildung und Test für Medizinische Studiengänge)folgende kumulativ anzuwendende Punkte stehen: soziales,ehrenamtliches oder wissenschaftliches Engagement; Losverfahren, ggf.gewichtet; Auswahlgespräch der Universität; wohnortnaher Studienort.OrganspendeDie bayerische Ärzteschaft unterstützt die Forderung des 121.Deutschen Ärztetages zur Einführung der Widerspruchslösung bei derOrganspende. Obwohl die Organspendebereitschaft in der Bevölkerungauch nach einer aktuellen Umfrage der Bundeszentrale fürgesundheitliche Aufklärung (BZgA) hoch sei, sinke die Zahl derOrganspenden kontinuierlich. Laut Deutscher StiftungOrgantransplantation (DSO) wurden 2017 nur 797 Organspendendurchgeführt. Gleichzeitig warteten mehr als 10.000 Menschen inDeutschland auf ein Spenderorgan. Dieses Problem, das jedes Jahr fürden Tod vieler Patienten auf der Warteliste verantwortlich sei,könnte durch die Einführung der in einigen europäischen Ländernbereits geltenden Widerspruchslösung effektiv bekämpft werden. Daauch für die Widerspruchsregelung der mutmaßliche Wille des Spendersin Zweifelsfällen zu klären sei, bleibe die Autonomie des Spendersweiterhin gewährleistet. Weitere Forderungen sind die Finanzierungder Explantationskosten für die Entnahme-Klinik, die Information,Förderung und Freistellung der Transplantationsbeauftragten sowie dieEinrichtung eines Transplantationsregisters, um dieWillensentscheidung der Menschen darzustellen.Versorgung von psychisch KrankenDer 77. BÄT unterstützt die Forderung der in Bayern aktivenVerbände aus dem Bereich der Psychotherapie, Psychiatrie undPsychosomatischen Medizin, einen neuen "gestuften und gesteuerten"Zugang zur psychotherapeutischen Versorgung abzulehnen, wie er in derKabinettsvorlage für ein Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)vorgesehen ist (§ 92 Sozialgesetzbuch V). Wenn eine zusätzlicheVorabklärung vor einer Psychotherapie durch einen eingeschränktenKreis von Behandelnden eingeführt würde, könnte sich die Versorgungvon psychisch Kranken verzögern bzw. nachhaltig verschlechtern odersie würde sogar ganz verhindert. Die geplante Regelung konterkarieredie Fortschritte der erst im Jahr 2017 komplett überarbeiteten Reformder Psychotherapierichtlinie.PflegenotstandDie Delegierten des 77. BÄT unterstützen das Volksbegehren "Stopptden Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" und fordern einebedarfsgerechte und verbindliche Personalbemessung für alleGesundheitsberufe, die an Patientinnen und Patienten tätig sind. DerPflegekräftemangel in Bayerns Krankenhäusern sei eklatant undbeeinträchtige tagtäglich sowohl die Qualität der Patientenversorgungals auch die Professionalität, berufliche Zufriedenheit undGesundheit des Pflegepersonals. Bayern laufe Gefahr, in einenPflegenotstand und damit eine Versorgungskrise historischen Ausmaßeszu geraten. Ein am Pflegebedarf ausgerichtetesPersonal-Bemessungsinstrumentes sei das Gebot der Stunde.Genfer GelöbnisDie 68. Generalversammlung des Weltärztebundes hat 2017 in Chicagodas Genfer Gelöbnis überarbeitet. Der 77. BÄT hat beschlossen, dieseneue Fassung des Genfer Gelöbnisses der Berufsordnung für die ÄrzteBayerns voranzustellen und damit die bisherige Version zu ersetzen.Die neue Deklaration von Genf wurde im Bayerischen Ärzteblatt 9/2018,S. 457, veröffentlicht und ist im Internet unterwww.bayerisches-ärzteblatt.de abrufbar.FlüchtlingeDie Delegierten fordern die zuständigen Behörden in Bayern auf, inallen Sammelunterkünften Strukturen zu schaffen, die es erlauben,besonders verletzliche Personen wie Kinder, Schwangere oderPolytraumatisierte schnell zu identifizieren, um ihre körperliche undseelische Gesundheit zu sichern. Hierbei wären internationaleStandards in Bezug auf Gestaltung der Unterkünfte hilfreich, zumBeispiel durch abgetrennte Räumlichkeiten für Frauen, in die Männerkeinen Zutritt haben. Mangelnder Schutz in Transitzentren,Erstaufnahmen, Gemeinschaftsunterkünften oder Abschiebeeinrichtungenwürden die körperliche und seelische Gesundheit gefährden. Des Weiteren fordern die Delegierten die zuständigen Stellen auf kommunaler, Bezirks- und Landesebene auf, in (Flüchtlings-)Unterkünften und ähnlichen Gemeinschaftseinrichtungen die internationalen Menschenrechtskriterien zur medizinischen Versorgung zu ermöglichen und zu gewährleisten.