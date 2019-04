75. Geburtstag von Gerhard Schröder: Ehefrau Soyeon sorgt für seine Gesundheit

Hamburg (ots) - Am 7. April wird Altkanzler Gerhard Schröder 75Jahre alt. In der aktuellen GALA (Heft 15/2019, ab heute im Handel)kommentiert seine Frau Soyeon Schröder-Kim, 48, Stationen seinesLebens.Dabei verrät sie auch, dass der einst als "Cohiba-Kanzler"verspottete SPD-Mann heute nicht mehr rauche. "Als wir uns geradekennenlernten, hat er aufgehört, Zigarren zu rauchen. Er sagt, erwisse nicht, wann genau und warum er aufgehört habe. Ich habe ihmgesagt: ,Du hast wohl geahnt, dass deine zukünftige Frau es nichtleiden wird.' Er raucht jetzt nicht mehr."Ein anderes Projekt ist allerdings noch nicht abgeschlossen - zueinem Bild von Schröder im Niedersachsen-Wahlkampf 1986 sagte sie:"Ich hätte ihn auch heute gern noch so schlank. Aber ich arbeitedaran."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:Stellv. Leitung MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell