75. Filmfestspiele von Cannes: Anne Hathaway strahlt mühelosen Chic in LILYSILK-Kleidung aus

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die das Ziel hat, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, war während der 75. Filmfestspiele von Cannes ein fester Bestandteil der Outfits der Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway.Hathaway wurde von The Zoe Report (https://www.thezoereport.com/culture/anne-hathaway-jeans-cannes) mit dem Timeless Mei Silk Knit Polo (https://www.lilysilk.com/us/timeless-mei-silk-knit-polo.html) von LILYSILK fotografiert, als sie am 20. Mai während der 75. Filmfestspiele von Cannes mit ihrem Mann das Hôtel Martinez verließ. Die sportliche und figurschmeichelnde Silhouette dieses Poloshirts aus ultra-bequemem, dehnbarem Seidenstrick bietet einen lässigen Stil, insbesondere in Kombination mit einer High-Waist-Jeans und einer Strickjacke wie Anne Hathaway sie trug. Am 21. Mai wurde Anne Hathaway von Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-10840213/Anne-Hathaway-looks-effortlessly-quirky-crochet-bucket-hat-depart-Cannes-hotel.html) und InStyle (https://www.instyle.com/celebrity/anne-hathaway/anne-hathaway-coastal-grandmother-outfit) entdeckt, als sie Cannes in mühelosem Chic mit ihrem Stunning Rectangular Silk Lily Scarf (https://www.lilysilk.com/us/stunning-rectangular-silk-lily-scarf.html) von LILYSILK verließ, einem Schal in limitierter Auflage, der den Frühling mit einem wunderschönen Lilienaufdruck im Vintage-Look feiert. Ob um den Hals geschlungen, als Kopftuch getragen oder wie bei Anne Hathaway in Cannes um eine Handtasche gewickelt – dieser exquisite Schal ist die perfekte Ergänzung zu jedem Outfit.Anne Hathaway ist eine renommierte Schauspielerin, die verschiedene Auszeichnungen erhalten hat, darunter einen Academy Award, einen Golden Globe Award, einen BAFTA Award und einen Primetime Emmy Award. Zu ihren bekanntesten und umsatzstärksten Filmen gehören Der Teufel trägt Prada, The Dark Knight Rises und Interstellar. Hathaway ist der Star des neuen historischen Dramas Armageddon Time, das auf dem Festival uraufgeführt wurde.„Es ist eine große Ehre, LILYSILK an unserer geliebten Anne Hathaway bei einer so symbolträchtigen Veranstaltung wie dem Filmfestival von Cannes zu sehen", erklärte David Wang, CEO von LILYSILK. „Sowohl der Lilienschal als auch das Mei Polo stammen aus der neuen Frühjahrskollektion 2022´ von LILYSILK, die Art Deco, erdige Töne und moderne Stile zu einer modern-klassischen, aber mühelos schicken Garderobe kombiniert."LILYSILK inspiriert die Menschen zu einem spektakulären und nachhaltigen Leben mit hochwertiger Kleidung aus Seide, die aus den feinsten Naturfasern und nach einem „Zero-Waste"-Ethos (https://www.prnewswire.com/news-releases/lilysilk-launches-its-zero-waste-movement-to-help-forge-a-greener-future-for-fashion-301511703.html) gefertigt wird. In den letzten Monaten wurde LILYSILK auch von Hollywood-Prominenten wie Viola Davis (https://www.prnewswire.com/news-releases/viola-davis-dons-lilysilk-for-people-magazine-cover-and-deadline-contenders-event-301528910.html), Melissa Rauch, Gwyneth Paltrow, Meghan Trainor, Nina Dobrev und Lucy Hale getragen.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und gleichzeitig nachhaltigen Leben zu inspirieren, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um den Planeten zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.