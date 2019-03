75 % der Eltern machen diesen riesigen finanziellen Fehler

Kinder großzuziehen ist lohnend und lebensbestätigend – aber auch enorm teuer, weit über die 18 Jahre hinaus, in denen dein Kind legal unter deine Verantwortung fällt. Die Kosten für die Versorgung von Kindern enden selten, wenn sie erwachsen sind. 79 % der von Merrill Lynch befragten Eltern erwachsener Kinder bieten ihren erwachsenen Kindern noch eine gewisse finanzielle Unterstützung.

Es ist verlockend, die Kinder weiterhin finanziell zu unterstützen, wenn man die heutige Wirtschaftslandschaft mit ihrem hohen Wettbewerb betrachtet, in der Studentenkredite über den Köpfen der jungen Arbeiter hängen und der Arbeitsmarkt sich zunehmend in Richtung Gig Economy bewegt. Es ist heutzutage schwer, als junger Erwachsener voranzukommen, aber es ist zwingend erforderlich, dass Eltern ihre eigene finanzielle Zukunft nicht für die ihrer Kinder opfern. Leider stellt eine beträchtliche Anzahl von Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder über die Altersvorsorge, und das ist ein wirklich großes Problem.

Du solltest deine Altersvorsorge nicht in Gefahr bringen, um deinen Kindern zu helfen

Obwohl es furchtbar ist, zuzusehen, wie deine Kinder finanzielle Probleme haben, kannst du es dir einfach nicht leisten, ihnen auf Kosten deiner Altersvorsorge zu helfen. Deine Kinder haben ihr ganzes Leben lang die Möglichkeit, ihre Situation zu verbessern, ihr Nettovermögen aufzubauen und sich finanziell abzusichern. Wenn du jedoch älter wirst, hast du nur ein paar Jahre Zeit, um sicherzustellen, dass dein Ruhestand gesichert ist, und dass du genug Geld hast, um zu überleben.

Es ist nicht möglich, nur von der Sozialversicherung zu leben, da das föderale Programm nur 40 % deines Einkommens vor dem Ruhestand ersetzen soll. Die meisten Rentner benötigen 80 % oder mehr ihres Vorruhestandseinkommens, um zu überleben. Die Menschen leben auch länger als je zuvor, die Gesundheitskosten für ältere Menschen steigen dramatisch an, und die Amerikaner von heute haben zu wenig für den Ruhestand gespart.

Wenn deine Ersparnisse unzureichend sind, kannst du dir als Rentner keine grundlegenden Lebenshaltungskosten leisten. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du länger arbeiten kannst, um das Defizit auszugleichen, da viele Rentner durch Krankheit oder Arbeitsplatzverlust aus der Arbeitswelt gedrängt werden, bevor sie wirklich bereit sind, finanziell in Rente zu gehen. Wenn du nicht weiterarbeiten kannst und deine Ersparnisse gering sind, wird das Leben sehr schwierig sein, vor allem dann, wenn die Gesundheitskosten mit zunehmendem Alter am höchsten sind.

Deine Kinder werden deine heutige Unterstützung nicht zu schätzen wissen, wenn du im Laufe der Jahre so pleite wirst, dass du dann bei ihnen einziehen oder sie um Geld bitten müsstest, um deine Rechnungen zu bezahlen. Dann werden sie ihren eigenen finanziellen Fortschritt beeinträchtigen, indem sie dir während deiner schwierigen Zeiten helfen und möglicherweise ihre eigene Altersvorsorge ruinieren. Es ist ein schlechter Zyklus und es ist einfacher, wenn jeder verantwortungsbewusst spart und ein gutes Budget für sich selbst hat.

Verliere keine kostbare Zeit, um deine eigene Altersvorsorge zu sichern und sicherzustellen, dass du die Sicherheit hast, die du später im Leben brauchst.

Was solltest du tun, wenn deine Kinder Hilfe brauchen?

Es ist zwar gut und schön zu sagen, dass Eltern ihren Kindern nicht helfen sollten, wenn das zulasten der Altersvorsorge geht. Es kann jedoch auch schwer sein, zuzusehen, wie deine Kinder finanzielle Schwierigkeiten haben. Wenn du dich in einer Situation befinden, in der deine Kinder Hilfe benötigen, findest du hier einige Strategien:

Erstelle ein Budget : Lege ein Budget für dich selbst fest, das die Altersvorsorge an die erste Stelle setzt, und schaue dann, ob noch Geld übrig bleibt, um deinen Kindern zu helfen. Indem du sicherstellst, dass du deine eigenen Sparziele erreichst und einen angemessenen Betrag an deine Kinder gibst, kannst du ohne Sorge Hilfe leisten. Du kannst deine Kinder auch im Voraus genau wissen lassen, wie viel Geld du bereit und in der Lage bist, ihnen zu geben, damit sie entsprechend planen können.

Biete ihnen nicht-finanzielle Unterstützung : Wenn deine Kinder wirklich Probleme haben, ist das Zahlen ihrer Miete auf Kosten der Altersvorsorge eine schlechte Idee. Du könntest sie jedoch für eine Weile nach Hause ziehen lassen, wenn sie es brauchen. Du könntest ihnen auch Hilfe bei der Budgetierung und Finanzplanung anbieten, damit sie herausfinden können, wie sie ihre Finanzen ohne deine Beiträge in Ordnung bringen können.

Arbeite mit ihnen zusammen, um einen Unabhängigkeitsplan zu erstellen : es ist unmöglich, auf einmal aufzuhören, deine Kinder zu unterstützen und dadurch einen Konflikt zwischen euch zu verursachen, wenn sie stark von deiner Hilfe abhängig sind. Setz dich mit ihnen zusammen und arbeite einen Plan aus, um zu bestimmen, wie viel du ihnen geben kannst. Helfe ihnen, den Übergang zu planen, vielleicht indem sie einen Mitbewohner finden, an einen billigeren Ort ziehen oder anderweitig Kosten sparen.

Mache strategische Geschenke: Anstatt Spielzeug und Geschenkkarten zum Geburtstag oder zu den Feiertagen zu schenken, könntest du anbieten, einige Dinge zu bezahlen, die sie deines Erachtens erleben sollen, wie Urlaub, Musikunterricht und Sportveranstaltungen, und sie in einer Karte über dein Angebot informieren.

Es ist wichtig, ehrlich zu erwachsenen Kindern zu sein, wenn man ihnen nicht helfen kann. Die Chancen stehen gut, dass deine Kinder nicht wollen, dass du deine eigene Rentenversicherung gefährdest. und werden begierig darauf sein, mit dir zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, wie sie auf ihren eigenen zwei Beinen stehen können.

Lass deine Kinder deine Altersvorsorge nicht gefährden

Viele Eltern gewöhnen sich so sehr daran, ihre Kinder an die erste Stelle zu setzen, dass das zur Gewohnheit wird – auch wenn das bedeutet, dass sie die persönlichen Ziele der Altersvorsorge nicht erreichen. Die Realität ist jedoch, dass, indem du dich um deine eigenen Finanzen kümmerst, du deinen Kindern langfristig mehr helfen wirst, weil sie sich dann keine Sorgen darüber machen müssen, was sie mit dir machen sollen, wenn du krank oder pleite bist, wenn du 80 bist und ihre Hilfe brauchst.

Nimm heute noch die notwendigen Änderungen vor, um sicherzustellen, dass du der Altersvorsorge Priorität einräumst. Deine Kinder werden dir später danken, wenn du ein unabhängiger Rentner bist, und dass du ihnen geholfen hast, herauszufinden, wie sie es alleine schaffen können.

Dieser Artikel wurde von Christy Bieber auf Englisch verfasst und am 27.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019